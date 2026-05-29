アスエネとテプコカスタマーサービス、エネルギーマネジメントサービス「アットエナジー」を強化

アスエネとテプコカスタマーサービスは、エネルギーマネジメントサービス「アットエナジー」を強化することを発表した。AIソフトウェア開発と顧客サポート業務で協業する。

アスエネ と テプコカスタマーサービス 、 エネルギーマネジメントサービス 「 アットエナジー 」を強化。 AIソフトウェア開発 と 顧客サポート業務 で協業する。 東京電力グループの子会社の テプコカスタマーサービス は、 エネルギーマネジメントサービス 「 アットエナジー 」の基盤強化を推進する。

アスエネは、AIソフトウェア開発と顧客サポート業務で協業する。 アスエネは「アットエナジー」の機能をそのままに、さらなる基盤強化と機能拡張を推進する「ASUENE」ホワイトラベルを提供する。 アットエナジーは「アットエナジー powered by ASUENE」へ順次移行し、従来の電力使用量管理や省エネルギー法対応の機能に加え、CO2排出量算定機能の拡張、AI活用によるデータ入力効率化、API連携の強化を図る。 利用企業の省エネ・脱炭素対応を支える実務基盤を強化することで、環境対応業務の効率化と高度化を後押しする。

昨今、企業に求められる環境対応は、省エネルギー法対応や電力使用量管理のみならず、Scope1-3を含むCO2排出量の正確な把握と情報開示へと拡大している。 さらには、サステナビリティ情報の開示やESG評価への真摯な対応が求められ、環境関連データの継続的かつ正確な管理体制構築の重要性が一段と高まっている。

アスエネとTCSは2025年5月、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と、エネルギーマネジメントクラウド「アットエナジー」とのデータ連携を開始し、電力使用量を起点としたCO2排出量の見える化や、省エネ法・自治体条例対応の効率化を支援してきた。 今回の協業は、その連携をさらに発展させるものだ。 アットエナジーは、これまでエネルギーの使用状況の見える化と管理を支援してきた。

今回の協業により、アスエネのシステム開発力およびCO2排出量算定技術と、TCSの設備ソリューションを融合させ、エネルギー設備の導入からCO2排出量算定までを網羅する脱炭素実務の基盤としてアットエナジーを一層強化する。 アスエネは「ASUENE」のソフトウェアをホワイトラベルで提供し、機能拡張を進めるとともに、顧客サポート業務を担う。 TCSは省エネルギーに関するコンサルティングや設備導入支援を担う。 両社が連携しながら役割を分担しながらアットエナジー powered by ASUENEへの移行を進める。

既存のアットエナジー利用企業は、従来のエネルギー見える化機能を継続利用でき、順次新機能へのスムーズな移行が可能だ。 機能面では、CO2排出量算定機能の拡張、AIによるデータ入力効率化、API連携の強化を推進する。 利用企業は、電力使用量やCO2排出量の管理、エネルギーの見える化や社内外報告業務を一元的かつ効率的に実施できる。 加えて、両社は各自の強みを生かし、企業の環境対応実務を包括的に支援する。

アスエネはソフトウェア開発による機能強化および顧客支援、TCSは省エネルギーに関する専門的コンサルティングを担いながら、利用企業の継続的なサービス活用をサポートする。 アスエネとTCSは、アットエナジー powered by ASUENEを通じて、電力使用量およびCO2排出量の管理、省エネルギー法・フロン排出抑制法対応、地方自治体の条例対応まで幅広く支援するサービス基盤の強化を推進する。

今後もTCSとの連携を軸に、東京電力グループ各社とのパートナーシップを深め、両社の知見と専門性を融合させ、持続可能な社会の実現に向けた新たな価値創造を共に進める





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