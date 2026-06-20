アジア選手権大会2026 フェンシング女子フルーレ・男子サーブルで日本選手がメダル4つを獲得

2026年6月19日、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会において、日本のフェンシング選手が女子フルーレと男子サーブルの各カテゴリーで合計4つのメダルを獲得した。女子フルーレでは上野優佳が金、東晟良が銀、菊池小巻が銅を、男子サーブルでは津森志道が銅メダルを手にした。各選手は世界ランキングを上回る活躍を見せ、日本フェンシングの強さをアジアに示した。

現地時間2026年6月19日、インドの首都デリーで開催された アジア選手権 大会 フェンシング 競技の女子フルーレと男子サーブルにおいて、日本代表選手が目覚ましい活躍を披露し、合計4つのメダルを獲得した。

女子フルーレ種目では、上野優佳選手が金メダル、東晟良選手が銀メダル、菊池小巻選手が銅メダルを獲得し、表彰台を日本選手で独占するという偉業を達成した。 さらに男子サーブル種目では、津森志道選手が銅メダルを獲得し、日本チームのメダル獲得数を4つに伸ばした。 この大会は、アジア各国のトップ選手が集結し、2026年シーズンの重要な位置を占める大会として注目された。 女子フルーレ決勝は、まさに日本対決となった。

世界ランキング4位の上野優佳選手と同16位の東晟良選手による対戦は、上野選手が15対9で勝利し、金メダルを獲得した。 試合は上野選手が終始リードを保つ展開で、攻撃的なフェンシングと的確なカウンターで東選手を圧倒した。 東選手は準決勝で菊池小巻選手を破り、自身初の主要国際大会決勝進出を果たしたが、決勝では上野選手の壁に阻まれた。 一方、世界ランキング9位の菊池小巻選手は、準々決勝で韓国のMO Byeoli選手に15‑12で勝利し、準決勝では上野選手に15‑13と接戦を演じたが、銅メダルに甘んじた。

ただし、この銅メダルも重要な国際大会での表彰であり、菊池選手の安定した実力を示す結果となった。 男子サーブルでは、世界ランキング31位の津森志道選手が躍進した。 準々決勝では香港のCHAN Lok Hei Royce選手に15‑14で辛勝し、準決勝では中国のLUO Shaotong選手に7‑15で敗れたものの、銅メダルを獲得した。 津森選手は、予選から着実に勝ち進み、特に準々決勝の接戦を制したことが銅メダルへとつながった。

世界ランク30位前後の選手がメダルを獲得することは容易ではなく、津森選手の大会でのパフォーマンスは、今後の大会での飛躍を予感させるものであった。 日本フェンシングチームは、今大会で女子フルーレの表彰台独占を含む4つのメダルを獲得し、アジアにおける強豪国であることを改めて証明した。 各選手は、所属企業の支援を受けながら日々のトレーニングに励み、国際大会での経験を積んできた。 特に、上野優佳選手の金メダル獲得は、2024年パリ五輪後の初めての主要国際大会での優勝であり、東京五輪での活躍を経た選手としての貫禄を示した。

また、東晟良選手と菊池小巻選手の銀・銅メダルも、日本フェンシングの層の厚さを物語っている。 男子サーブルの津森選手の銅メダルは、日本男子フェンシングの成長を示す明るい材料となった。 今回の大会結果は、2028年ロサンゼルス五輪を見据えた日本フェンシング界の現状を反映している。 女子フルーレでは、世界ランク上位の選手が安定してメダルを獲得できる体制が整いつつある。

一方、男子サーブルでは、依然として世界トップレベルとの差はあるものの、津森選手のような選手がメダル争いに加わることで、今後の成長が期待される。 今後は、より一層の国際経験を積み、ワールドカップや世界選手権での更なる高みを目指すことが課題となる。 日本フェンシング協会は、選手たちの活動を支援し、今後もアジア・世界で活躍できる環境を整えていく方針だ。

各選手の所属企業であるエア・ウォーター、共同カイテック、セガサミーホールディングス、ミキハウスも、トップアスリートとしての活動を全面的にバックアップしており、スポーツと企業の連携が選手育成に大きく貢献している。 今回のアジア選手権大会でのメダル獲得は、日本フェンシング界にとって大きな喜びであり、今後の強化策を進める上での励みとなる。 選手たちは次の大会に向けて、一刻も早い調整と新たな技術習得に取り組むだろう。 ファンや関係者からは、さらなる飛躍を願う声が多数寄せられている。

アジア内での国際競争は激化しており、中国や韓国、香港などの強豪国がしのぎを削る中で、日本チームが継続してメダルを獲得することは容易ではない。 それでも、今大会での成果は、日本フェンシングが持つ可能性と実力を示すに十分な内容だったと言える。 今後も女子フルーレの強さを維持しつつ、男子種目でのメダル獲得を増やすことが、長期的な国際競争力向上の鍵となるだろう





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