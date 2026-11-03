アジアカップ延期で森保一監督年内退任確実、大岩剛氏が後任就任

AFCは中東情勢悪化を受け、来年1月から2月にかけて開催予定のアジアカップの延期を正式決定した。この影響で日本代表の森保一監督は年内で退任し、大岩剛U-22監督が後任として兼任する方針である。

アジアサッカー連盟（AFC）は、来年1月7日から2月5日にかけて開催が予定されていたサッカーの アジアカップ について、延期を決定した。この大会は当初、クウェートで開催される見通しであったが、現在の地域情勢が運営を不可能なレベルまで悪化している。

中東の紛争が招いた運営難航

延期の主要な要因は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派による攻撃など、中東全体の情勢の深刻な悪化である。AFCは公式声明の中で、当初の日程通りに大会を準備し運営することは、異例の状況下にあり困難であると判断を下した。物流面での混乱や、参加国関係者の渡航リスクを挙げ、選手、観客、および関連する全てのステークホルダーの安全確保のために延期が必要だと説明している。

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この突然の日程変更は、日本サッカー協会の今後の人事および戦術構成にも直接的な影響を及ぼしている。日本代表の森保一監督（58）は、今回のアジアカップ不参加をきっかけに、年内での勇退が確実となった。長年日本代表を指揮してきた森保監督にとって、この決定はキャリアの重要な転機となる。

大岩剛氏による後任兼任と負担増

日本サッカー協会（JFA）は、後任の体制についてすでに具体的な方針を固めている。アジア杯（延期された大会）の代わりに、28年1月に予定されている男子28年ロサンゼルス五輪予選を兼ねるU-23アジア杯（日本）に向けた準備へ移行する。この過程で、U-22日本代表を率いる大岩剛監督（54）が、A代表監督の座を兼任して引き継ぐことが決定している。

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日本協会は、この予定通りの交代プロセスを順調に進める意向を示している。しかし、大岩監督にとって兼任は大きな負担を強いることになる。異なる年齢層の2つのチームで、五輪出場枠獲得の使命に加え、アジア大会での制覇という高い目標を同時に担うことは、指揮官としての精神的および時間的コストが飛躍的に増加することを意味する。

親善試合の流動性と最後の活動

延期されたアジアカップとの日程重複を避けるため、U-23アジア杯は27年9月か28年3月の開催に向けて調整が進んでいることが判明した。このスケジュール変更は、大岩監督への負担軽減には多少寄与する可能性があるものの、二つの主要なタイトル争いを同時に目指す難題は残されたままである。

森保ジャパンの最後の活動となる可能性も浮上している。現在、12月30日に予定されている親善試合の開催自体は流動的であり、日程が確定していない。代わりに、今月のシンガポール遠征で、14日にブラジル、17日にパラグアイと対戦する今月の2試合が、森保監督率いる日本代表としての最後の公式活動になる可能性が高い。

協会の対応力と宮本会長の課題

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は、「日本代表が大会に向けて最良の準備を行えるよう、引き続き関係各所と連携しながら対応していく」とコメントした。予想外の事態に対して、W杯後に半年限定で森保監督の続投という異例の人事を行った協会の、今回の迅速な対応力と調整能力が問われる局面である。各国協会や観客、そして関連業界への影響は計り知れず、JFAとしての連携体制が試されている。