ソウル株式市場は４％超上昇して引けた。市場安定化に向けた政策措置への期待が支えとなり、値動きの荒い展開となった今週は週間でも上昇した。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は週間で０．９％上昇。前週は７．９％下

今週前半には、世界的な人工知能（ＡＩ）投資ブームの減速を巡る懸念が根強い中、ＫＯＳＰＩは１月中旬以来の安値を付け、政策当局が市場安定基金の活用を検討するきっかけとなった。 大信証券のアナリスト、イ・ギョンミン氏は「金融当局が市場安定基金を投入するとの期待が株式相場を押し上げた」と述べた。

シティのエコノミスト、キム・ジンウク氏は「証券市場安定基金の規模は、現在の１０兆７６００億ウォン（８０億１０００万ドル）から２０兆─４０兆ウォンに引き上げられる可能性があるとみている」と述べ、早ければ１２月にも基金が活用されると予想した。 電池メーカーのＬＧエナジー・ソリューションが４．８０％上昇。 現代自動車は３．８６％、傘下の起亜は１．０７％それぞれ上昇した。 シドニー株式市場は上昇して引けた。

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人工知能（ＡＩ）関連資産への投資意欲が回復し、週間では２％高と、約４カ月ぶりの大幅な上昇を記録した。 データセンターの建設に使われる銅は、ＡＩ関連の需要への楽観が再び広がって価格が回復した。 これを受け、ＢＨＰは２％、リオ・ティントは１．５％それぞれ上昇した。 物流ソフトウエアを手掛けるワイズテック・グローバルは１５％超急騰した。