ソウル株式市場は小反発。前日に約１０カ月ぶりの安値を付けたことを受け、値下がりした銘柄に押し目買いが入った。 韓国銀行（中央銀行）は市場予想通り利上げを決めた。声明でタカ派的な姿勢を示したことを受け、

鉱業株指数は３．９％上昇し、３週間ぶりの大幅高。 今週はこれまでに５％上昇している。 銅と人工知能（ＡＩ）関連投資との結び付きから、ＡＩの将来性や関連銘柄の代表格であるエヌビディアを巡る不透明感が鉱業株に波及し、先週は１３％近く下落していた。

鉱業大手ＢＨＰと同業リオティントはいずれも約３．５％急伸。 銅価格の回復も両銘柄を支えた。 リーガル・パートナーズのグループ投資ディレクター、チャーリー・エイトケン氏は「オーストラリアの資源株、特に小型株はテクニカル面で極めて売られ過ぎの状態にあり、従来型の分析手法ならどのようなものを使っても明らかに割安だ」と述べた。 エネルギー株指数は２．７％上昇。

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サウジアラビア最大の製油所への攻撃が報じられ、原油価格が上昇した。 石油生産会社のカルーン・エナジーは３．９％高、ビーチ・エナジーは２．４％高。 最大手ウッドサイド・エナジーは３．３％上昇した。 台湾 加権指数 39151.81 +956.38 +2.50 38435.99 39459.95 38435.99韓国 総合株価指数 4711.21 +13.70 +0.29 4745.10 4817.77 4704.65