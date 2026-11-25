ソウル株式市場は急反落して引け、１月中旬以来の安値を付けた。人工知能（ＡＩ）投資への根強い懸念から半導体株が下落した。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は６．１６％安の４６９７．５１で終了。１月１３日以来の

豪中央銀行は今年５回の利上げを実施したがインフレは根強く、雇用の伸び悩みと住宅価格下落による家計資産の目減りのなか、難しいかじ取りが浮き彫りになっている。 市場が織り込む来年６月の利下げ確率は現在７５％。

前週の雇用統計発表後には、ほぼ完全に織り込んでいた。 不動産会社レイ・ホワイト・グループのチーフエコノミスト、ネリダ・コニスビー氏は「金利を引き上げても、政府支出の抑制や世界のＡＩ投資を大幅に減らしたり、国際原油価格を下げたりする効果は乏しい」と指摘。

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「一方、家計支出や企業景況感、雇用、住宅需要には大きな影響を及ぼしている」と述べた。 銀行株指数はインフレ統計発表後に下落に転じ、０．２％安で終了した。 住宅ローン需要の低迷が年初から大手銀行の重荷となっている。 借り入れコストの高止まりにより、個人消費が弱まり、雇用の伸びが一段と鈍化する恐れがある。

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鉱業株は２．３％下落した。 ＡＩ関連の相場上昇が失速し、前日の海外市場で銅価格が急落したことが響いた。 大手のＢＨＰは１．９％、リオティントは２％それぞれ下落した。 両社はＡＩブームとクリーンエネルギーへの移行に伴う旺盛な需要を見込み、銅生産への軸足の移行を急いでいる。

台湾 加権指数 38195.43 -1,926.92 -4.80 39983.91 39983.91 36681.90韓国 総合株価指数 4697.51 -308.52 -6.16 4809.00 4823.36 4672.55