中国株式市場は小幅高で終了した。エヌビディアの最高経営責任者（ＣＥＯ）にジェンスン・フアン氏が復帰したことが世界的に株価を押し上げる中、中国株への効果は限定的だった。 優良株で構成するＣＳＩ３００指数

人工知能（ＡＩ）関連株の一角が買われたものの、上げ幅を維持できなかった。５Ｇ通信指数は一時７％上昇した後、上げ幅を２％に縮小。 エヌビディアに光送受信機を供給する中際旭創（ジョンジー・イノライト）は一時１２％急騰したものの、その後上げ幅のほぼ全てを失った。

シェンチー・キャピタル（香港）のゼン・ウェンカイ最高投資責任者（ＣＩＯ）氏は「（フアン氏復帰は）朝の取引で分かる通り、間違いなく市場を活気づける材料だ」と述べた。

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「ただ、Ａ株と香港株は世界市場とは独立した独自の動きをする。 結局のところ、今は（市場安定のために株式を購入する中国の政府系投資家の）『国家隊』がどれほど強力に市場支援に乗り出すかにかかっている」と指摘した。 北京モノリス・ファンド・マネジメントのファンドマネジャー、ゼン・ワンピン氏は、フアン氏の復帰はエヌビディアの供給網に加わる中国企業に恩恵をもたらすものの、米国が中国向け半導体規制を緩和することはないと指摘。

「フアン氏復帰の一因は米株式相場の急落だった。 中国株式市場を救済するためではない」と述べた。 サクソのシンガポール在勤チーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は、フアン氏が中国市場へのアクセス維持を訴えていたことを踏まえ、同氏の復帰によって、米中の技術関係に対する、より現実的な対応への期待が再燃するとみる。 しかし「復帰を巡る政治的な論争によって、エヌビディアの中国事業への監視はむしろ強まる可能性がある。

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誰が同社を率いるかにかかわらず、輸出規制は構造的な制約であり続ける」と指摘した。 ソウル株式市場は反発して引けた。 ジェンスン・フアン氏のエヌビディアＣＥＯ復帰を受け、売り込まれていた人工知能（ＡＩ）関連株に安堵感から買いが広がり、米株式市場のハイテク株急伸に追随。 直近の約１０カ月ぶり安値から持ち直した。

シンガポールを拠点とするサクソのチーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は「エヌビディアＣＥＯの復帰はアジア市場、特に台湾と韓国にとって大きな安心材料だ」と述べた。 台湾が半導体産業で中心的な役割を担うことに加え、ＡＩインフラ需要への信頼感が強まれば韓国のメモリー半導体メーカーを支える可能性があることを理由に挙げた。 エヌビディアの主力半導体受託製造会社である台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）と、組み立てを担う鴻海精密工業（フォックスコン）はいずれも１０％近く上昇し、ストップ高となった。 力晶積成電子製造（ＰＳＭＣ）も９．９％急伸した。

シドニー株式市場は９営業日ぶりに反発して引けた。 ジェンスン・フアン氏のエヌビディア最高経営責任者（ＣＥＯ）復帰を受けて世界的に安堵感から買いが広がり、売り込まれていた人工知能（ＡＩ）関連株への投資意欲が回復した。 資産運用会社ＧＱＧパートナーズの豪上場株は、前日に付けた過去最安値から１２．６％急伸した。 エヌビディアなどの米ハイテク株を保有していることが、投資家心理の改善につながった。

ただ、１１月に入ってからの下落率は依然として４０％近くに達している。 ペッパーストーンのリサーチストラテジスト、ディリン・ウー氏は「ＡＩは銅にとって長期的に強力な追い風だが、短期的な価格を左右する上では、エヌビディアの株価よりも中国や世界の産業需要の方が引き続きはるかに重要だ」と述べた。 このほか、情報技術株指数は３％、一般消費財株指数は２．４％上昇した。 一方、エネルギー株指数は原油価格の下落を受けて０．２％下げた。