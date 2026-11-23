中国株式市場はほぼ横ばい、香港株は小幅安で引けた。中国株は一時１６カ月ぶりの安値に下落した。当局が信用取引の要件緩和に動いたが米国の新たな半導体規制や世界的な人工知能（ＡＩ）関連株売りの拡大で動揺する

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数は前営業日終値比０．３％安の８５７０．６０と終値で５月２０日以来の安値で終了。 先週は５％超下落し、週間では４年余りで最大の下落率を記録していた。 ＡＩ関連株を中心とする売りが内需株にも広がった可能性がある。

オーストラリア準備銀行（中央銀行）による今年に入って５回の利上げが、成長を一段と鈍化させると懸念されている。 バンテージ・マーケッツのシニアマーケットアナリスト、ヘベ・チェン氏は「売りの対象が鉱業株から銀行株に移っていることは、市場の問題が世界的なＡＩ関連の混乱を超えて広がっていることを示唆している。 投資家は、高金利の負担と国内の成長鈍化への懸念を強めている」と述べた。 先週１３％近く急落した鉱業株はは１．８％上昇。

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世界最大の鉱業会社ＢＨＰは２．２％上昇。 同社は最大１７４億ドルを投じ、南オーストラリア州での銅生産量を２０４０年までに倍増させる計画を発表した。 前営業日終値 3533.7929香港 ハンセン指数 22383.74 -27.06 -0.12 22168.19 22436.18 21998.05韓国 総合株価指数 4708.54 -161.42 -3.31 4734.90 4759.88 4586.80豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 8570.60 -22.00 -0.26 8592.60 8608.10 8528.50