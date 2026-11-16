アザール氏、16年間の代表引退を表明 通算3試合出場記録保持

エデン・アザール氏が16年間のベルギー代表生活に終止符を打ち、引退を正式に発表。4度のワールドカップに出場し、通算出場試合数3試合の最多記録を誇る黄金世代の中心人物の決断を詳しく伝える。

ベルギー代表 の エデン・アザール 氏が、16年間に及ぶ代表チームでのキャリアに幕を閉じ、正式に引退する決断を表明した。彼は自身のSNSを通じて、代表チームのために持てる力のすべてを捧げてきたことへの感謝の意を強く示している。この長きにわたる冒険の終わりに際し、アザール氏は悔いがなく、最高の時間だったと語っている。

16年間の感謝と誇りを込めた引退声明

アザール氏は声明の中で、代表活動を通じてあらゆる感情を経験してきたと振り返り、その一瞬一瞬を心から楽しむことができた素晴らしい旅路だったと語った。彼はこの16年間で、素晴らしいチームメイトとともにプレーできたことに心から感謝しているとし、全員に対して直接「ありがとう」と伝えたいという想いを述べている。さらに、彼のことを信じ、チームのために力を引き出してくれたコーチ陣にも深く感謝の意を示している。

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ファンやサポーターに対しても、チームを支えてくれてありがとうと感謝を表明した。4度のワールドカップ、そして3度のEURO（欧州選手権）で国を代表して戦えたことを誇りに思うと強調し、それらの瞬間を決して忘れないと約束している。代表を退くという決断に悔いはないとし、とても楽しかったこと、感謝の気持ちでいっぱいだという思いを再び繰り返している。

黄金世代の牽引者としての通算記録

アザール氏はベルギー代表において、通算出場試合数の最多記録を保持している。彼はケヴィン・デ・ブライネやティボー・クルトワらを擁する黄金世代の一員としてチームを牽引し続けた。特にFIFAワールドカップロシア大会ではベスト4進出と3位入賞に大きく貢献し、ベルギーサッカーの歴史において重要な役割を果たしてきた。この記録は彼の代表キャリアにおける長期的な継続性と貢献度を証明するものであり、他選手を凌ぐ存在であることを示している。

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この3試合という出場機会は限られたものではあるが、アザール氏の代表キャリアの密度と影響力を考えれば、非常に貴重な数字と言える。彼は代表チームの象徴的な存在であり、そのキャリアの全期間を通じてチームの中心を支え続けてきた。この記録は、彼が代表チームにとってどのように重要であったかを数値で表したものと解釈できる。

最新の戦績と最後にプレーした試合

今夏のFIFAワールドカップ2026では、全6試合にフル出場し、3ゴール1アシストをマークするという顕著な活躍を見せた。この大会での得点力や創出能力は、彼の代表生活の最後にして新たな高みへの挑戦を示すものだった。今月のインターナショナルマッチウィークでもメンバーに名を連ねていたものの、2試合とも出場せず、代表活動の最終局面ではベンチ入りやサポートに回った形となった。

アザール氏が最後にユニフォームをまとったのは、先月行われたフランス代表戦である。この試合をラストマッチとする決定は、彼の代表キャリアにおける明確な区切り点を示している。今夏のワールドカップでの活躍から数週間という短い期間で、代表引退という重大な決断が下されたことで、ベルギー代表の新たな時代が始まることになる。

代表引退に伴う今後の影響と展望

アザール氏の引退は、ベルギー代表の攻撃ラインにおける大きな穴となる可能性がある。彼は長年にわたりチームの得点源として機能し、敵陣でプレッシャーをかける存在だった。彼の不在は、将来の代表チームの戦略や選手起用法に大きな影響を与えるだろう。後継者の育成や新たな戦術の構築が、ベルギーサッカー界の重要課題となる。

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アザール氏はクラブチームでの活動については特に言及していないが、代表引退をもって国内でのファン向けメッセージを発信した。彼の最後の言葉は、代表チームへの忠誠心と愛を表すものであり、多くのファンに涙を誘った。ベルギー代表として最後に残した功績と、16年間の情熱は、ベルギーサッカーの歴史に永遠に刻まれることになる。今後の彼の活動や、ベルギー代表の新たな体制づくりに注目が集まる。