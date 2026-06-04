アサルトリリィの起源：非公開ファンタジー作品からアクションドールへ

『アサルトリリィ』の創作者が、作品の原型となった学生時代の非公開作品『私立百合ヶ丘女学院物語』から、アクションドールとしての企画成立までの経緯を語る。ミリタリー要素とファンタジーの融合、武器デザインの独自性、サッカーをモチーフとした戦術システムの诞生について解説する。

『 アサルトリリィ 』という作品は、現在ではメディアミックスとしてアニメやゲームなど多方面で展開されているが、その起源は決して一般的な制作流程を辿るものではなかった。 本稿では創作者の証言を通じて、非公開の同人作品から商業 アクションドール シリーズへと成長した経緯、作品の根幹を成すデザイン哲学、そして独自の世界観構築プロセスを詳細に検証する。

学生時代に内輪向けに製作されたファンタジー作品『私立百合ヶ丘女学院物語』が全ての始まりであった。 この作品は「タトコン」というコミティアの立体版のようなイベントへ向けて創作されたもので、後にそのキャラクターや設定が『アサルトリリィ』へと継承されることになる。 つまり『私立百合ヶ丘女学院物語』は『アサルトリリィ』の原型として機能していたのである。 当初は設定構築からフィギュア制作まで全て個人で行い、イベントで発表するだけのごく小規模な活動に過ぎなかった。

その後、創作者はアゾンインターナショナルのレーベルショップ店長として就職するが、一旦退職。 その際、同社が新たに企画していた1/12サイズ（約15センチ）のアクションドール産業に際し、創作者が「AK-GARDEN」という小型フィギュア専門イベントを主催していたことから、同社から「もう一度戻ってこないか」とのオファーを受けた。 アゾン側からすれば、このサイズの専門家として認知されていたためである。 そして「何かいい企画はないか」という相談に対して、「原作者として扱ってくれるなら」という条件を提示した上で持ち込まれたのが『アサルトリリィ』であった。

この経緯は、企業の企画募集に応募するというより、個人の創作活動が商用プロジェクトへと昇華した稀有な事例と言える。 『アサルトリリィ』の最大の特徴は、初めから「アクションフィギュアとして構想されている」点にある。 フィギュア産業では変形機構や可動部位のある武器が好まれる傾向があるが、アニメやゲームが原作の場合、作画・制作コストの増大からこうした要素を避けがちである。

しかし本作では、創作者自身が原型師の経験を持ち、ガンプラなどを参考に「こういう武器を作りたい」という鲜明的なイメージを最初から組み立てていたため、アニメ・漫画原作では実現しにくかった武器デザインが可能となった。 この「立体ありき」の設計思想は、コトブキヤの『フレームアームズ・ガール』などと比較すると分かりやすいが、業界全体から見れば依然として少数派である。 作品における戦術システム「ノインヴェルト戦術」の诞生過程にも創作者の独自思考が色濃く反映されている。

元々「隕石が降ってくる世界で、魔法の弾をパス回しして撃破する」という本命企画が存在したが、これは「登場人物が多すぎる」という理由で不採用となった。 しかし創作者はこの世界観を完全に放棄せず、「パス回し」という要素だけを『アサルトリリィ』に移し替えることで新たな戦術を創出した。 さらに各レギオンの役割分担は「欧州サッカー」をモチーフとしており、例えば守備的な役割や進攻的な役割など、チームスポーツのポジション理論が反映されている。 この手法により、単なる戦闘描写を超え、戦略的深みを作品に付与することに成功した。

また兵器「CHARM」のデザイン哲学にもミリタリー要素が絡むが、創作者自身は「ミリタリーというより歴史が好き」と明言している。 特に『魔法少女リリカルなのは』のような変形武器への愛好が基础にあり、実在兵器よりもファンタジー色の強いSF路線を選択した。 これは当時のアゾンにバトルものが存在しなかったため、新しい企画としてバトル要素を前面に出す意図もあった。

創作者が当初思い描いていたのは、『Skyrim』や『Fallout』のようなオープンワールドゲームのごとく、どのキャラクターを主人公にしても成立する世界観の構築であり、それが結果的に多数のキャラクターを生み出す原動力となった。 つまり『アサルトリリィ』は、個人の創作欲求と商業ニーズ、そして立体製作ノウハウが有機的に結びついた結果生まれた、非常に密度の高いメディアミックス作品であると言える





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