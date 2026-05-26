アサヒビール株式会社、発売1カ月で1,000万本突破の『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』を発売

アサヒビール株式会社が、3月31日に発売した『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』の販売本数は、発売約1カ月で1,000万本を突破しました。健康志向の高まりを背景に、おいしさと健康配慮を両立した商品として、日常的に身体を気づかいながらお酒を楽しみたいお客さまを中心に支持が広がっています。

アサヒビール株式会社 が、3月31日に発売した『 アサヒスタイルフリートリプルゼロ 』の販売本数は、発売約1カ月で1,000万本を突破しました。 また、中味の おいしさ が評価され、国際的な食品品評会であるモンドセレクション2026で優秀品質金賞、ジャパン・フード・セレクション第97回 食品・飲料部門でグランプリを受賞しました。

健康志向の高まりを背景に、おいしさと健康配慮を両立した商品として、日常的に身体を気づかいながらお酒を楽しみたいお客さまを中心に支持が広がっています。 『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』は、“プリン体0”“糖質0”“甘味料0”を実現した発泡酒です。 従来の製法を見直し、ビールと同様の醸造・発酵の仕組みを採用することで、ビールに近い本格的な飲みごたえを実現しました。 今後も継続的な販促・広告活動を展開し、ブランド認知拡大や飲用喚起を図ることで、年間販売目標である150万箱達成を目指します。

また、『スタイルフリー』ブランドは、6月から『アサヒスタイルフリー＜生＞』を韓国で、7月から『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』を台湾で順次発売します。 海外市場においても健康志向の高まりを背景に、カロリーや糖質を抑えたビールの需要が拡大しており、同ブランドの海外展開を強化していきます





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アサヒビール株式会社 アサヒスタイルフリートリプルゼロ 健康志向 おいしさ 健康配慮 発泡酒 醸造・発酵の仕組み ビールに近い本格的な飲みごたえ ブランド認知拡大 飲用喚起 海外市場 カロリー 糖質 抑えたビールの需要

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