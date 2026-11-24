アサヒ飲料はオルチェ人間情報技研とマクロミルとの共同研究により、親子でカルピス作りを継続的に体験することで、喜びや感謝などの感情が有意に向上し、笑顔や対話などのコミュニケーション行動も変化する事をAI解析とアンケートで検証。2026年11月の学会で発表。

アサヒ飲料 株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、株式会社オルチェ人間情報技研（本社 神奈川、社長 上田純也）と株式会社マクロミル（本社 東京、社長 佐々木徹）との 共同研究 により、親子で「 カルピス 」をつくる体験を繰り返し継続した際の、 親子の絆 やコミュニケーション行動変化を検証しました。

その結果、「喜び」「感謝」「思いやり」の感情が有意に向上したほか、親子の表情や会話などのコミュニケーション行動にも変化が見られました。 なお、本研究成果は、2026年11月21日に開催された「日本健康心理学会 第39回大会（大阪府摂津市）」にて発表を行いました。 近年、共働き世帯の増加により、親子で一緒に過ごす時間は減少傾向にあります。 家庭で無理なくできる親子のコミュニケーションを提案するべく、当社は「カルピス」が親子のコミュニケーションや関係性に与える影響について研究を重ねてきました。

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今回、親子で「カルピス」づくりを継続的に体験することで、親子の絆やコミュニケーションがどのように変化するかを検証しました。 検証にあたり、「感謝」「信頼」「愛情」など8つの要素から親子の絆を評価する独自の指標「絆スコア※」を設定し、AI技術を活用して行動や表情の変化を客観的に可視化しました。 本研究は、親子65組を「カルピス」づくりを繰り返す群32組と、1回のみ行う群33組に分けて検証しました。 繰り返す群は、自宅で週1回程度、約2カ月間「カルピス」づくりを実施しました。

アンケートによる主観評価のほか、体験中の表情・音声・視線など80を超える特徴をAIで解析する客観評価や、週次WEB日誌による評価を行い、親子の変化を多角的に検証しました。 - 評価方法：１. アンケートによる主観評価 ２. 表情・音声・視線など80を超える特徴をAIで解析する客観評価 ３.2カ月間の週次WEB日誌による評価参加者へのアンケートによる主観評価では、「カルピス」づくりを繰り返した群において、体験開始時と比較し、「絆スコア」の上昇が確認されました。

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特に「喜び」「感謝」「思いやり」のスコアが有意に向上しました。 AIによる映像解析では、「カルピス」づくりの回数が増えるほど、親子の笑顔などのポジティブな感情が同時に現れる割合と、互いに顔を向き合わせる頻度が高まりました。 本研究の結果から、「カルピス」ならではの甘ずっぱいおいしさや、一緒につくる楽しさが「喜び」につながり、お互いを思いながら「カルピス」を作り合う作業が「感謝」や「思いやり」の向上に寄与したと考察しています。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げています。 今後も、「カルピス」づくりをはじめとする親子の共体験の研究を重ね、得られた知見を生かしたコミュニケーションや機会の創出を通じて、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。