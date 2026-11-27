ウエストランドやたくろうなど歴代王者19組が出場決定。たけしとナインティナインが加わる『THE MANZAI2026』のラインアップと業界の現状分析を詳報。

『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2026』の出演者である『THE MANZAI マスター』の顔ぶれが、ついに正式に公表された。この豪華なラインアップには、昨年のM-1グランプリ王者である たくろう を筆頭として、歴代のM-1王者や強豪芸人が多数名を連ねている。総勢19組が参加し、漫才界の頂点争いが再始動する。

歴代王者と実力者が集結するマスター陣

出場が決定した19組の名簿には、ウエストランド、海原やすよともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、タカアンドトシ、たくろう、千鳥、チュートリアル、テンダラー、トット、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、フットボールアワー、ミルクボー戸、笑い飯が含まれる。特に注目されるのは、『M-1グランプリ2022』王者のウエストランドが3年ぶりの2回目の出場を果たすことだ。また、初代王者である中川家をはじめ、歴代のM-1王者が多数登場している点も大きい。昨年の王者である『M-1グランプリ2025』王者のたくろうは、念願叶っての『THE MANZAI マスターズ』への初出場となる。さらに、『THE SECOND～漫才トーナメント～』からは、2024年優勝のガクテンソクと2026年優勝のトットが出場する。トットは、2016年大会の事前番組『THE MANZAI プレマスターズ』で推薦枠を獲得して以来、実に10年ぶりのマスターズ出場となる。千鳥、フットボールアワー、笑い飯の3組も2年ぶりの出場を果たす。

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たけしとナインティナインが支える番組構成

番組の進行は、スタジオとは別のアパート風の一室に設けられたスペースから、こたつに入りながらテレビモニター越しに漫才を鑑賞するたけしが担当する。超リラックスモードながら、漫才師たちのネタを切れ味鋭く、かつ愛情たっぷりに解説するたけしの感想コメントは、今年も大きな見どころとして期待される。一方、スタジオのMC席では、ナインティナインが漫才マスターたちのステージを楽しそうに見守り、軽妙なフリートークを繰り広げる。この3者が見守る中で、珠玉のネタを披露するマスターたちの活躍が期待されている。

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たけしが見る漫才文化の停滞と危機感

たけしは、出場メンバーについて「改めてすごいなと思った。みんなやっぱりうまいし面白い。ネタがじゃんじゃん進化している」と評価する一方で、「見た目が本当に老けた」と指摘した。年齢を聞くと40歳以上が多く、新人でも40歳で50歳、60歳になってやっと「うまい」と評価される世界であるという。たけしは「なんだか変な世界だ」と語り、レベルが上がりすぎているがゆえに、漫才という文化は一度ここで停滞しないとダメなのかもしれないとの見解を示した。テレビという媒体自体が元気を失っている現状において、漫才を放映する番組が減る方がよいのではないかと考えるほどだ。芸としては行き着くところまで行き着いており、この状況を打ち破るのは容易ではないと感じている。

野球のメジャー化に例える業界の現実

たけしは、現在の状況を日本のプロ野球の状況に例えて解説した。大谷翔平がメジャーリーグへ移籍し、日本の試合のテレビ中継が減った結果、長嶋茂雄や王貞治のようなスター選手がいなくなったことに似ているという。1980年代の漫才ブームは、野球で言えば長嶋や王の時代だったと説明した。現在の日本の野球界にも素晴らしい選手は多いが、金銭や評価が実力に見合っているのはメジャーリーガーだけのような状況だ。漫才師にとっても、今後しばらくはつらく大変な時代が続くかもしれないとの懸念を述べた。それでも、腕を磨いて頑張った芸人の中から、すごい漫才師が出てくると信じている。