アサイクル株式会社が運営する次世代監査システム「PICKING GO」と、株式会社南江堂の医薬品情報サービス「今日の治療薬WEB」の連携が2026年11月20日より開始される。これにより、調剤業務における医薬品情報へのアクセスが効率化し、安全性と業務効率の向上が期待される。

株式会社 アサイクル （石川県小松市、代表取締役社長&CEO：浅井亨介）と株式会社 南江堂 （東京都文京区、代表取締役社長：小立健太）は、2026年11月20日から業務提携を開始し、両社の主要サービスを連携させることを発表した。具体的には、 アサイクル の次世代 監査システム 「 PICKING GO 」と、 南江堂 の 医薬品情報 サービス「 今日の治療薬WEB 」のデータを統合する。

この連携により、薬局や病院における調剤業務の流れの中で、薬剤の確認作業から直接、対象となる医薬品の詳細情報へシームレスに移行することが可能になる。従来は分断されていた監査プロセスと情報検索プロセスを一体化させることで、医療現場での業務負担軽減と安全性の確保を目指す。

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調剤監査と情報アクセスの統合

調剤業務におけるピッキングと監査は、薬剤の取り違えを防ぎ、患者に対して安全で適切な投与を行うための最も重要なプロセスである。しかし、薬剤の特徴、薬効、または使用上の注意点などを確認する必要がある際、従来は別途医薬品書籍を参照したり、異なる情報サービスへログインして検索したりする必要があった。

このように手間がかかる作業は、業務負荷を高め、結果として薬剤情報への確認頻度を低下させる要因となっていた可能性がある。アサイクルと南江堂は、この「一手間」がもたらす潜在的なリスクを解消するため、両社の専門性を結集して協業に踏み切った。連携によって、監査画面からの情報アクセスが一元化される。

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「PICKING GO」は、調剤の安全性向上と業務効率化を支援するためのシステムとして普及しており、「今日の治療薬WEB」は長年にわたり医学・薬学分野の専門情報を提供してきた実績を持つ。この二つの強みを組み合わせることで、現場の課題解決を図る仕組みが構築された。ユーザーはシステムをまたぐことなく、必要な情報に到達できるようになる。

専門書籍のデジタル化と利便性向上

南江堂が提供する「今日の治療薬WEB」は、同社のロングセラー書籍『今日の治療薬』を基盤としたデジタルサービスである。このサービスは、単なる基本情報の提供にとどまらず、医薬品の比較データや、薬効群ごとの詳細な解説など、医療従事者の実務サポートや学習に直結する高度な情報を扱っている。

今回の連携により、調剤者が薬剤の特性や注意点をすぐさま確認できる環境が整う。特に、薬剤の相互作用に関する情報や、在庫状況に応じて欠品時の代替薬候補、ならびにそれらの薬価を調べたい場合において、従来の手法よりも圧倒的に迅速な判断が可能になる。検索窓への入力や画面遷移の手間が省かれるため、業務スピードの向上が期待される。

業務効率化と安全性の両立

書籍を開いたり、別のアプリやウェブサイトで薬剤名を手動で検索したりする必要がある旧来の方式から、PICKING GOの画面上から直接「今日の治療薬WEB」の情報へアクセスできる新形態へ移行することで、業務のスムーズ化が実現する。これにより、調剤担当者が心理的・時間的余裕を持ち、より慎重かつ正確な業務遂行が可能になる。

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また、情報へのアクセス障壁が下がることで、日常的に薬剤情報を確認する機会が増加する見込みだ。確認のハードルが下がることは、ひいては調剤ミスの予防や安全性の向上につながると、両社は分析している。システム側の利便性向上が、最終的には患者への安全な薬物提供という本質的な価値へと還元される構造である。

2026年11月からの本格稼働

今回の業務提携に基づくシステム連携は、2026年11月20日に本格開始される。アサイクルと南江堂は、この連携を通じて、調剤現場の課題解決に貢献し、医療の質向上に寄与することを目指している。将来的には、さらに多様なデータ連携や機能拡張により、医薬品情報への導線を強化していく予定だ。

両社の協力体制の構築は、デジタルヘルス分野における業務フローの最適化モデルとしても注目される。監査という「防御的な業務」と、情報サービスという「建設的な業務」を融合させることで、調剤業務のあり方そのものを見直す契機となる可能性がある。関係者は、この新たな標準プロセスが医療現場に定着し、安全な医療提供体制を支える基盤となることを期待している。