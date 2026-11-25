AIによって「つくる」の価値が変わる時代。価値を届けに行く新たな成長ステージへ

パーパスドリブンテックインテグレータとして、企業の事業成長を目的から設計し、テクノロジーで実装する株式会社アクトビ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤原良輔、東京証券取引所TOKYO PRO Market上場、証券コード：439A、以下「アクトビ」）は、2026年11月24日付で、倉谷一圭が取締役CRO（Chief Revenue Officer：最高収益責任者）に就任いたしましたことをお知らせいたします。

総務省が2026年7月に公表した令和8年版情報通信白書によると、生成AIを業務で利用している国内企業は86.4%に達しました。 一方で、約3割の企業では組織的な取り組みが行われておらず、導入は進みながらも、事業の成果に結びつけるまでには至っていない実態がうかがえます。 アクトビは「コアにつながるテクノロジーを提供する」をミッションに掲げています。 つくることだけでなく、それが現場に定着し、成果を生むところまでを自分たちの職域と捉え、目的から逆算したものづくりを続けてまいりました。

Also read 二体の龍が天空を舞う、SHOEIのピュアスポーツフルフェイス『Z-9』に新グラフィック「クラウドストリーム」登場

AIが社会のインフラとなっていくこれからの時代、こうした「目的から考える支援」を必要とする企業は、さらに増えていくと考えています。 だからこそ、そうした企業の事業成長に貢献できるよう、出会いの機会を自らの手で広げていくことを決めました。 アクトビは2018年の設立以来、専任の営業部門を持たず一つひとつのご支援に誠実に向き合うことで信頼を積み重ね、2025年10月にTOKYO PRO Marketへの上場に至りました。 出会いの機会を広げても、このスタンスは変わりません。

Advertisement

これまでの姿勢を大切にしながら次の成長ステージへ進むため、取締役CROを新設いたしました。 新たに取締役CROへ就任した倉谷は、営業職としてキャリアを重ねたのち2社を共同創業し、事業の立ち上げから収益化までを牽引してまいりました。0から1を生み出す経験に加え、事業を1から10へと拡大させる局面にも携わり、大小問わず様々な規模の企業を支援してきた実績がございます。 また、就任に先立ち一定期間にわたりアクトビの営業支援に携わり、その成果と人柄が今後のアクトビの成長に欠かせないと判断し、選任いたしました。

倉谷はCROとして、マーケティング・営業・カスタマーサクセスを横断的に統括し、アクトビらしい営業活動の基盤を築く役割を担ってまいります。 目指すのは、価格で選ばれる営業活動ではありません。 お客様の目的を理解し、アクトビにしか出来ないことを見極め、その価値を必要とする企業様へ確実にお届けする。 出会いから定着・成果までを一つの流れとしてつなぐことで、お客様の事業成長に貢献してまいります。