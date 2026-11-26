アクアポニックス推進協会、米国アクアポニックス協会と業務提携契約を締結
一般社団法人アクアポニックス推進協会日米間の技術・情報交流を促進し、国内アクアポニックス産業の発展を目指す食料生産システム「アクアポニックス」の産業化を推進…
食料生産システム「アクアポニックス」の産業化を推進する一般社団法人アクアポニックス推進協会（Japan Aquaponics Promotion Association：JAPA、所在地：神奈川県藤沢市、代表理事：濱田健吾）は、2026年10月28日、米国の業界団体 The Aquaponics Association（以下、米国アクアポニックス協会）と業務提携契約を締結しました。
また、同月25日から27日にかけて、米国ケンタッキー州で開催されたアクアポニックスの国際カンファレンス「The Aquaponics Conference」に当協会の代表理事・濱田健吾が参加し、講演を行いました。 今回の提携では、両協会の会員を対象としたセミナーやウェビナーの開催、技術情報や先進事例の共有、共同での記事・コンテンツ制作などを検討しています。
また、米国アクアポニックス協会の教育プログラムの日本国内での活用や、日本で推進するアクアポニックス認証制度に関する知見の共有、大学などの研究機関との連携についても、今後協議を進める予定です。 The Aquaponics Association is grateful to Kengo Hamada and the JAPA delegation for traveling to Kentucky to launch this partnership with us in person.
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