2026年にアキュラ・インテグラ タイプSが日本に登場。日米関税交渉に伴う特別認証制度を利用した限定輸入の経緯と、日本仕様への対応を解説。

日米の自動車関税交渉の過程で生まれた米国製 輸入車 の 特別認証 制度を活用し、各メーカーが新型車の日本導入を相次いで発表している。この制度は国連基準との齟齬や通常認証制度の形骸化を懸念する国土交通省への配慮から、実需が読めないことや台数が限定少数である理由として説明されている。これは未来永劫続く制度ではなく、トランプ前大統領の政策によるほとぼりが冷めるまでの一時的、具体的には特例としての位置づけである。両者の間で共有されているこのやれやれとした空気感の中で、 ホンダ が2026年春に2つのモデルを投入すると発表した。そのひとつが、 アキュラ ブランドから独立した新型車のひとつである インテグラ の タイプS モデルである。

特別認証制度の背景とホンダの判断

ホンダが2026年春に発表したのは、インテグラ タイプSともう一つのSUVモデル「パスポート」の2車種である。パスポートはホンダのSUVラインナップの中で最もラギッドな色の強いモデルであり、キャラクター的に売れ筋のラインナップを補完する存在として機能する。対して、インテグラ タイプSについては、日本の消費者市場において「誰得なのか」という疑問感を拭えない面もある。特にインテグラは北米市場では長年アキュラブランドでの取り扱いが続いており、日本国内では馴染みの薄いブランド認知や理解の深まりをどう進めるかが課題となっている。

Also read 初代館長は “ミスター・ロードスター”貴島氏…もと小学校校舎の「Sportscar 人馬一体ミュージアム」

しかし、インテグラを担当するエンジニアへの取材によれば、こうしたブランド認知や市場性の懸念は内部議論になったものの、プロジェクトを進める上での主要な軸は「この機会を逃さず、できるだけ早く上市してお客さんに届けたい」という判断だった。その結果、日本の消費者が安心して乗車できるインフォテインメントシステムの完全なローカライズや、エアコンの温度設定など、細かな日本仕様への変更は施されなかった。メーカーとしての万全な状態を基準にすると、検証や対応に必要な時間が足りなかったため、スピード重視で米国仕様をそのまま日本に導入するという決断が下されたのである。

日本市場における仕様と技術的課題

米国仕様をそのまま投入することに伴う技術的な課題の一つが、インフォテインメントシステムの対応である。完全なローカライズがなされていないため、アプリを駆使して問題を補完する必要があるとエンジニアは語っている。具体的には、「Apple CarPlay」や「Android Auto」経由で各アプリを利用することで、機能が不足している部分をカバーすることが可能だと説明されている。日本の消費者にとって馴染み深いインターフェースではないものの、スマートフォンのミラーリング機能を活用することで、実用上の大きな支障はないと判断されている。

Advertisement

より直接的なユーザー体験に影響を与えるのが、エアコンの温度設定単位である。日本国内の車両では通常、攝氏（セ氏）が標準的に使用されるが、米国仕様のインテグラでは華氏が採用されている。この温度表示の違いは、ユーザーが直感的に温度を把握する上で障害となり、補正を行うことが困難であるため、購入者にとって明らかな仕様上の差異として認識されることになる。見た目に同じ日本のホンダの販売ネットワークを通じて同じユニットをポン付けするだけでは、メーカーとしての品質基準や安全性の検証プロセスを省略することはできない。そのため、検証期間の短縮を優先し、仕様の変更による遅延を避けるといった現実的な選択がなされた経緯がある。

限定発売のスケジュールと購入方法

この特別認証制度を通じて導入されるインテグラ タイプSは、厳格な数量限定での販売となる。具体的には、2026年12月18日に250台限定で発売されることが決定している。この台数は、実需の不透明さや国交省との調整、および一時的な特例制度という性質を反映した少数規模である。すでに販売戦略の一環として、220台は全国のホンダディーラーに割り当て済みであり、これらの車両は一般的なディーラー店頭での購入予約や契約手続きを通じて購入が可能となっている。

残り30台については、より多くのファンにチャンスを提供する仕組みが用意されている。この30台は、ホンダのオフィシャルウェブサイト上で抽選販売の申し込みを受け付けることになっている。この抽選販売の枠は、全国ディーラーでの販売対象外となった、あるいはディーラーでの購入を希望しなかった購入希望者に向けて用意されている。この販売方法は、日本市場におけるアキュラブランドの認知拡大と、新規顧客の開拓を同時に目指す戦略の一環でもあり、直接販売を通じてユーザーデータを集積する狙いもあると見られる。

このインテグラ タイプSの日本導入は、単なる新車発売にとどまらず、日米の貿易関係や自動車規制の複雑な背景を反映した象徴的な出来事である。特別認証制度という枠組みを最大限に活用し、短期間での市場投入を実現したホンダのアプローチは、今後の輸入車市場における対応策の参考にされる可能性が高い。購入希望者は、ディーラーでの予約状況と公式サイトでの抽選応募のタイミングを正確に把握し、計画を立てる必要がある。