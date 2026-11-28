プレスリリース アガサ・クリスティ没後50年記念出版――大矢博子氏による極上のミステリブックガイド『もっとクリスティを読む！ ミステリの女王の名作精読講座』が11月28日刊行！

人気ミステリ書評家・大矢博子氏が贈るミステリ入門書『クリスティを読む！ ミステリの女王の名作入門講座』は、2024年の刊行直後から大好評を博し、続々重版を経て累計5刷、第78回日本推理作家協会賞【評論・研究部門】、第25回本格ミステリ大賞［評論・研究部門］の候補作にも選出されました。

大矢博子『もっとクリスティを読む！ ミステリの女王の名作精読講座』（四六判並製）装画：嶽まいこ 装幀：アルビレオミステリの女王、アガサ・クリスティの数々の名作は、なぜこんなに面白いのか？ その疑問に真正面から答えて好評を博した『クリスティを読む！ 』の第二弾。

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大人気カルチャー講座「アガサ・クリスティを読む」の講師を務めた書評家が、〈探偵〉〈舞台〉〈時代〉〈作者の暮らし〉に焦点を当て、各章でおすすめ作品の魅力をたっぷり紹介します。 驚くべき語り＝騙（かた）りのテクニックを詳細に解説する最終章〈読者をいかにミスリードするか〉もパワーアップ。 前巻の副題は「ミステリの女王の名作入門講座」でしたが、今巻の副題は「ミステリの女王の名作精読講座」です。 前巻では主にアガサ・クリスティの有名作が紹介されていたのに対して、今巻では日本での知名度にはこだわらずより広く深く作品が紹介されています。