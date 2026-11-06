アカデミー・ミュージアム館長が語る映画博物館の役割と子どもの体験

アカデミー・ミュージアムの館長兼プレジデントが、映画博物館の役割やオリジナル資料の保存、子どもを中心にした展示設計について語りました。ポン・ジュノ展など具体例から、来館者への影響を読み解きます。

アカデミー・ミュージアム ・オブ・モーション・ピクチャーズの館長兼プレジデントで、 アカデミー・コレクション の統括責任者を務める人物が、 映画博物館 の役割について語りました。アカデミー賞を主催する米映画芸術科学アカデミーが設立した アカデミー・ミュージアム は、 アカデミー・コレクション の発展と認知向上を進めています。

館長は、多様性、公平性、包摂性、アクセシビリティの実現に向けた戦略を統括しています。キュレーション、展覧会、パブリックプログラムのクリエイティブディレクションも担い、世界最大級を誇るアカデミー・コレクションの一般公開拡大に取り組んでいます。

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映画博物館の概念づくりとオリジナル資料の保存

館長は、映画博物館とはどのような場所でありうるのか、その概念や哲学を発展させていく必要があると述べています。

美術館には参考にできる素晴らしい施設やモデルが数多くあります。一方で、世界には映画のミュージアムはそれほど多くないと館長は指摘しました。

アカデミー・ミュージアムは、実際に使われたオリジナルの品々を展示して映画の歴史を称えることを目指しています。そのため、資料をケアし、よみがえらせる保存活動にも取り組んでいます。

同時に、来館者に映画のなかにいるような感覚を届けたいとしています。映画そのものと同じくらい、人々を別の世界へ引き込む場所にしたいという考えです。

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その手段となるのが三次元の物理的な空間です。映画史を熟知した人、空間やインテリア、建築のデザインを理解する人、何が人々をわくわくさせるかを知るエンターテインメントの視点をもつ人など、異なる専門性を組み合わせる必要があると館長は説明しています。どれかひとつが他を圧倒せず調和していること、そのバランスを来館者に感じてほしいと語りました。

子どもの体験を中心に据えた展示設計

アカデミー・ミュージアムは、活動のあらゆる面で子どもの体験について考えており、館長は三鷹の森ジブリ美術館に行くたびに刺激を受けると話しています。

三鷹の森ジブリ美術館では、展示物が子どもの目の高さに置かれ、写真撮影が禁止されています。親が撮影することで子どもの体験を邪魔しないという観点からだと、館長は受け止めています。

館長によれば、こうした事例はどうすれば子どもを中心に据えられるかを考えるきっかけになるといいます。

現在開催中のホラー映画展では、100年以上にわたるホラー映画の歴史を扱っています。スラッシャー、ゴシック、宗教、幽霊、心理ホラーなど多様な種類を取り上げているため、子ども向けではないと館長は明言しています。

別のギャラリーとして「ゾンビ！」という展示を設けています。ゾンビの仕組みを解き明かして怖さを取り除くことが狙いで、メイクアップ、演技、人形、機械仕掛けで動くアニマトロニクスが組み合わさってモンスターができていると理解してもらう構成です。子どもたちが操作して遊べるアニマトロニクスのゾンビも用意されています。

館長は、自分でもモンスターをつくれると感じられれば、来館者は以前よりずっと怖くなくなると説明しています。絵を描くこと、組み立てること、演じることが、その体験の鍵になるとしています。

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ポン・ジュノ展にみる監督との協働と多様な連携

ポン・ジュノ展では、韓国に招かれたキュレーターが監督のスタジオを訪ね、映画づくりをどのように伝えるかを対話を重ねて検討したと館長は述べています。

展示では、ポン・ジュノ監督のインスピレーションの源や、いまも影響を受け続けている映画が紹介されています。

館長が特に好きなエピソードとして、キュレーターがスタジオで細長い長方形の木のテーブルに目を留めた場面を挙げています。見覚えがあったため確認すると、映画『スノーピアサー』で実際に使われたテーブルだったといいます。列車のなかが舞台のため、すべてが細長いのだそうです。

アカデミー・ミュージアムは、つくり手に合わせた多様な協働の方法があると考えています。ポン・ジュノ監督のようにスタジオを訪ね、制作の過程を間近で見せてもらう全面的な連携もあれば、劇場に来てもらい影響を受けた映画や自身の作品について語ってもらう形式もあるとしています。

博物館と映画アーカイブを支える専門チームの役割

アカデミー・ミュージアムには、図書館やコレクションを管理するチーム、フィルムプリントや映画資料をケアするアーキビスト、展示を考えるキュレーター、展示デザイナー、教育担当者、上映プログラムを組む人たちなど、多くの専門チームがあります。館長は、それぞれの専門性のなかにクリエイティビティがあると考えています。

館長は、人は新しいものを建てたりつくったりすることに意識が向きやすく、過去を顧みる機会は少なくなりがちだと指摘しています。これはどの国にもあることだとし、博物館、図書館、映画アーカイブを支える必要性を強調しました。

オリジナルの資料を保存、修復し、フィルムプリントを維持管理することの重要性と価値を伝えるため、関係機関が力を合わせる必要があると館長は述べています。そこに目を向けることが、一人ひとりの人生にとっても大きな意味をもちうると伝えたいとしています。

館長は、過去を振り返ることで自分自身や、人間として分かち合っている経験について多くを学べると話しています。だからこそ、映画アーカイブや図書館、ミュージアムをはじめ、芸術や文化を支える機関が必要だと締めくくりました。女性のつくり手たちが経験を共有する機会も、さまざまなかたちで設けてきたと館長は説明しています。