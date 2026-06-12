アウトドア必須アイテムが多数新発売 4in1寝袋・超強力ライト・チタン箸など

4in1多機能寝袋を中心に、300万ルーメンLEDライト、純チタン箸、EMS腹筋ベルト、吸汗速乾靴下など、アウトドア・防災・健康志向の多様な新製品を一挙紹介。軽量・コンパクト・高機能で一年を通じて活躍。

夏場から冬場まで一年を通じて使用可能な多機能寝袋の新モデルが登場した。4in1の多機能設計により、単体での使用はもちろん、複数の組み合わせで様々な気温条件に対応できる。

特に-5℃から-15℃まで快適に保温できる仕様で、アウトドア活動における防寒対策として有効だ。 封筒型で軽量な上、コンパクトに収納できるため、キャンプや登山、車中泊はもちろん、防災用備蓄品としても適している。 洗濯も可能でメンテナンスしやすく、収納パックも付属する。 カラーはブルーで重量は1Kg、opolymer加工による防水性も備えている。

合わせて、超強力LED懐中電灯も同時にリリースされた。300万ルーメンという極めて高い輝度を持ち、5つのモードとズーム調整機能を搭載。 Type-C USBによる充電式で、軽量・小型・防水仕様のため、アウトドアや災害時の停電対策として活用できる。 夜釣りや登山、キャンプ時の携帯ライトとして最適だ。 さらに、純チタン製の箸や、EMS機能搭載の腹筋ベルト、吸汗速乾機能付きメンズ靴下6足セットなど、多岐にわたるアウトドア・スポーツ関連グッズが一斉に発売された。

チタン箸は19cmの短さで角形状、直火調理にも耐えられ収納袋付き。 腹筋ベルトは6種類のモードと19段階の強度調整が可能で、腕や足にも使用できる多部位対応タイプ、USB充電式で液晶表示を備え操作も簡単。 靴下は綿素材で吸汗・防臭、カラフルなリブ柄で24〜27cmのサイズ展開。 これらはすべて、アウトドアライフや日常の健康管理、防災準備をサポートする商品として位置づけられている





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4In1寝袋 LEDライト チタン箸 EMS腹筋ベルト アウトドア用品

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