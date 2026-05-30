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アウトドア用アイテムの紹介

アウトドア News

アウトドア用アイテムの紹介
寝袋LED懐中電灯チタン製箸
📆5/30/2026 2:19 PM
📰ExciteJapan
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📊News: 40% · Publisher: 51%

アウトドア用のアイテムが複数紹介されており、寝袋、LED懐中電灯、チタン製箸、EMS 腹筋ベルト、カラフルソックスの5つのアイテムが紹介されている。

寝袋と LED懐中電灯 チタン製箸 などを合わせた アウトドア 用のアイテムが複数紹介されている。 寝袋は4in1の機能を持っており、230Tの防水性を持つオールシーズン用の寝袋である。230gの軽量で、快適な温度を保つことができる。

-5℃から-15℃までの範囲で保温が可能であり、丸洗いが可能である。 また、収納パックが付属している。 キャンプ、アウトドア、コンパクト、登山、車中泊、防災用、避難用、防寒の春用、秋用、冬用のアイテムとして適している。 寝袋はブルーで、1KGの重量を持ち、収納袋が付属している。

LED懐中電灯は夜光の機能を持つLED懐中電灯で、ディジタル電気量、軍用、3000000ルーメン超高輝度、明るいペンライト、超強力、ハンディライト、5モード、ズーム調整、Type-C USB充電式、ハンドライト、軽量小型、電池式、フラッシュライト、防水、防災、手持ち、作業用、携帯ライトの機能を持つ。 夜光機能は夜釣り用、キャンプ、アウトドア、地震、停電対策のTITAN MANIA(チタンマニア)のアイテムとして適している。 LED懐中電灯はブルーで、夜光の機能を持つ。

チタン製箸はチタン製の箸で、軽量で頑丈な設計となっている。19cmの長さで、純チタン製で、滑り止め、直火、調理器具、キャンプ、ソロキャンプ、アウトドア用品、アウトドア用品のアイテムとして適している。 チタン製箸はブルーで、純チタン製で、19cmの長さで、軽量で頑丈な設計となっている。

EMS 腹筋ベルトは腹筋トレーニングのためのベルトであり、ジェルシート不要、6種類モード、三つのコントローラー、19段階強度、腹筋マシン、筋トレ、二つ腕ベルト付き、腹筋トレーニング、足、腕、多部位対応、筋トレ器具、USB充電、液晶表示、延長ベルト追加、筋肉刺激、男女兼用、日本語取扱説明書付属の機能を持つ。 腹筋ベルトはブルーで、腹筋トレーニングのためのベルトであり、6種類モード、三つのコントローラー、19段階強度、腹筋マシン、筋トレ、二つ腕ベルト付き、腹筋トレーニング、足、腕、多部位対応、筋トレ器具、USB充電、液晶表示、延長ベルト追加、筋肉刺激、男女兼用、日本語取扱説明書付属の機能を持つ。

カラフルソックスは綿の素材で、吸汗、防臭、綿、24-27cm、靴下、くつした、メンズ、男性用、ビジネス、クルーソックス、くつ下、通気性、吸汗速乾、リブ柄の機能を持つ。 カラフルソックスは10足セットで、夏用のアイテムとして適している

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寝袋 LED懐中電灯 チタン製箸 EMS 腹筋ベルト カラフルソックス

 

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