アウディがe-tron GTを4年ぶり改良、最高925馬力のRSモデルで高性能EV市場を狙う

アウディは2025年、フラグシップEV「e-tron GT」を4年ぶりにマイナーチェンジ。新グレード「S e-tron GT」と「RS e-tron GTパフォーマンス」を投入し、最高出力925馬力、最大トルク1027N・mを実現。価格はR8最終型と同等ながら、5人乗り実用性と2.5秒の加速性能でプレミアムEV市場での存在感を示す。

アウディ は2025年、フラグシップ電気 自動車 であるe-tron GTを4年ぶりに大幅改良し、新たなグレード体系を導入した。 マイナーチェンジ を受けたe-tron GTは、外観こそ大きな変化はないものの、従来の「e-tron GTクワトロ」と「RS e-tron GT」に代わり、「S e-tron GT」および「RS e-tron GTパフォーマンス」の2つの高性能モデルを展開する。

特に「RS e-tron GTパフォーマンス」は、最高出力が従来比279馬力増の925馬力、最大トルクは1027N・mに達し、これによって0－100km/h加速は2.5秒を実現する。 これは同じ価格帯のガソリン車アウディR8の最終型「V10 performance」の3.1秒を上回る。 Sモデルは最高出力680馬力となった。 価格面では、基本モデルの「S e-tron GT」が2469万円、試乗車として仕立てられたオプション満載の「RS e-tron GTパフォーマンス」は2959万円に達し、R8最終型の価格と肩を並べる。

しかし、e-tron GTは5人乗りで実用性も兼ね備える点が異なる。 兄弟車であるポルシェ・タイカンも2024年にマイナーチェンジを実施しており、高級スポーツEV市場での競争が激化している。 今回の刷新によりアウディは、プレミアムEVセグメントでの覇権を狙う戦略を明確にした





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アウディ E-Tron GT RS E-Tron GTパフォーマンス 電気自動車 マイナーチェンジ

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