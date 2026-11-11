アウディアウィンド　3車種に導入　限定グレード・Urban Spec の価格を比較

2026年モデルのインテグラ・ADX・MDXに登場した限定グレード『Urban Spec』は、従来よりも低価格でアメリカ仕様を手に入れられる。今後の販売台数は未発表だ。

2026年モデルのアウディアウィンドは、インテグラ・コンパクトSUVのADX、3列シートミッドサイズSUVの MDX に限定グレード『 Urban Spec 』を導入した。この新グレードは、従来の仕様に比べてコストを抑えつつも、A‑Spec 規格以上の装備を提供することを目的としている。

Urban Specの内容と価格の構成

Urban Spec では、18インチ黒いホイール、黒いデッキリッドスポイラー、アーバングレー塗装といった装備がパッケージ化されている。従来はエントリーグレードから A‑Spec へステップアップし、さらにオプションを追加することで同等の装備を手に入れなければならなかった。今回、アメリカ 2026 年モデルのエントリーグレード（CVT）のメーカー希望小売価格が¥5,306,392 と設定されており、通常の A‑Spec（CVT）は¥5,711,520、6速 MT 付き上級 A‑Spec テクノロジーパッケージは¥6,227,861 である。

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最新レートで換算した Urban Spec の価格は約¥5,544,703 で、エントリーグレードにオプションを追加した場合に比べて低価格で必要な全装備が揃う。これにより、A‑Spec 未満の価格帯ながら特別感を求める顧客層に訴求できる。

エンジンと装備の構成

Urban Spec はエントリーグレードと同じ 1.5 リッター直列4気筒 VTEC ターボエンジンを採用し、最高出力 200 hp、最大トルク 260 Nm で前輪駆動。パドルシフト付き CVT で走行する。車内は 10.2 インチフル液晶ディスプレイ「Acura Precision Cockpit」、9 インチタッチスクリーンを備え、Apple CarPlay と Android Auto が使用可能。

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また、前席ヒーター、衝突軽減ブレーキ、ブラインドスポットインフォメーション等の安全運転支援システム「AcuraWatch」などが標準装備され、日常の快適性とスポーティな走行性能が両立されている。

発表の背景と今後の展開

今回の発表は、18 月に予定される LA オートショーで正式に披露される予定の 2027 年型インテグラ タイプS ヘリテージエディション に加え、Urban Spec の導入を正式に発表したものだ。俳優オフラインやメディアにより、限定生産モデルとされているが、具体的な生産台数は未確認である。

今後、各ディーラーは Urban Spec の販売開始日を確認し、顧客への情報提供を進める予定である。顧客は、より低価格で高装備を実現したいと考える方にとって、注目すべきモデルとなる。