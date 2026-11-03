アウディQ9第3世代デジタルOLED技術搭載 ヘッドライト機能大幅強化

アウディが2026年モデル『Q9』で第3世代デジタルOLEDテクノロジーを採用。最大2万5600個のマイクロLEDを使用し、高精度な光の投影と個性豊かなライティングデザインを実現した詳細を解説。

ドイツの自動車メーカーである アウディ は、2026年に登場する『Q9』において、第3世代デジタル OLED テクノロジーを採用すると発表した。この最新技術は、車両のライティングシステムにおいてこれまでで最も進化した段階へと到達したことを意味し、安全性とデザイン性を両立する新たな基準を提示している。

このシステムでは、フロントとリヤのライトユニットに最高クラスの解像度と制御機能が搭載されている。特に後部の照明については、世界初の曲面アウターパネルが99セグメント、センターパネルが84セグメント、インナーパネルが73セグメントで構成されている。曲面アウターパネルは、アウディがこれまで市販モデルに採用した中で最大のOLEDパネルとなる。

Also read チームみらい安野氏、国産AIセキュリティ必要性を強調

マイクロLEDによる高精度路面投影技術

アウディのデジタルマトリクスLEDヘッドライトには、幅約13mmのモジュール内に2万5600個のマイクロLEDを搭載したマイクロLEDモジュールが採用されている。各マイクロLEDのサイズは約40マイクロメートルという微小なスケールで、これにより高解像度の光の映像を路面に直接投影することが可能となった。

この技術により、悪天候時にも高い精度とコントラストで路面を照らすことができる。レーンライトやオリエンテーションライトなどのライトガイダンス機能が提供され、運転手が道路の構造を明確に認識できるよう支援する。2020年にアウディ『Q5』に導入された第1世代のデジタルOLEDテクノロジーでは、個々のセグメントを制御してリヤライトのシグネチャーをパーソナライズすることが初めて可能になった。

Advertisement

8種類のデジタルライトシグネチャーとセミアクティブ機能

ドライバーはフロントとリヤで最大8種類のデジタルライトシグネチャーを選択できる。従来のスタティックやフルアクティブに加え、今回初めてセミアクティブなシグネチャーも選択可能となった。これにより、ドライバーの気分や状況に合わせて、車両の外観表現を柔軟に変化させることができる。

夜間には魅力的な3次元効果を備えた表現力豊かなライティングデザインが楽しめる。単なる照明器具ではなく、車両と周囲との視覚的なコミュニケーションツールとして機能し、他者のドライバーや歩行者に対して車両の存在と意図を明確に伝える役割を果たす。この進化は、アウディのデザイン哲学において光が果たす役割の拡大を象徴している。

歩行者安全を考慮したアダプティブターンシグナル

アウディ『Q7』で初採用されたアドバンターンシグナルの機能が進化し、夜間の右左折や車線変更の際に、シンボル化されたダイナミックなターンシグナルを路面に投影する。この技術により、歩行者やサイクリストが車両の進行方向の変更をより早く認識できるようになる。

これは視覚的な合図を地面という平面的な空間にまで拡張し、人間の直感的な理解を助ける取り組みである。複雑な交通環境において、信号の意味を瞬時に伝えることで、事故予防に貢献する実用的な安全性機能となっている。アウディは、この技術が車両と周囲の環境との相互作用をさらに安全で直感的なものにすると強調している。

Advertisement

開発責任者が語る光の安全性ビジョン

アウディのライティング開発責任者であるステファン ベルリッツ氏は、同社の光技術に対する明確なビジョンを表明した。ベルリッツ氏は、アウディにおいて光は何よりもまず安全性、すなわち『見ること』と『見られること』を意味すると述べている。この哲学的な基盤の上に、最新のテクノロジーが構築されている。

ベルリッツ氏のビジョンは、光をインテリジェントなコミュニケーション手法へと徐々に進化させ、車両と周囲との相互作用をさらに安全で直感的なものにすることだ。2026年の『Q9』は、この長期的な戦略の集大成として位置づけられており、単なる技術展示ではなく、実際の道路交通場面での安全性向上に寄与する設計思想が貫かれている。第3世代デジタルOLEDテクノロジーは、これらの理念を具現化する重要な要素であり、今後の自動車照明の標準となる可能性を秘めている。