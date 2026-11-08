アイントラハト・フランクフルト 16歳イリチェビッチがブンデスリーガ最年少記録を更新

アイントラハト・フランクフルトの16歳ニコ・イリチェビッチがブンデスリーガ最年少出場記録を更新。SCパーダーボルン戦での活躍とチームの2-2ドローを詳報。

アイントラハト・フランクフルト は、 SCパーダーボルン 戦で今季も期待に届かない結果に終わった。しかし、16歳の ニコ・イリチェビッチ が ブンデスリーガ で通用する片鱗を見せたのは朗報だ。

この若手選手は、先週のHSV戦でデビューを果たした後、さらに重要な舞台で存在感を示した。アディ・ヒュッター監督の下、ドイツ1部リーグの最年少出場選手という記録を樹立している。

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イリチェビッチの最年少記録とデビュー経緯

16歳のニコ・イリチェビッチは、HSVに3-1で勝利した試合で初出場を飾った。アディ・ヒュッター監督は試合の終了間際に彼を起用し、その16歳の誕生日からわずか1日後のことだった。この瞬間、彼はブンデスリーガの最年少出場選手となった。同記録は、2020年に同じ年齢でドルトムントでデビューしたユスファ・ムココと並ぶものとなった。

この達成は、クラブとドイツサッカー界にとって注目に値する出来事だった。特に、彼がプロデビューを果たした時点での年齢が、歴史的な比較対象となるユスファ・ムココの記録と一致している点は特筆すべき点だ。

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SCパーダーボルン戦での起用と展開

SCパーダーボルンとの試合では、状況はHSV戦とは異なっていた。フランクフルトは敵地へ赴き、試合は白熱した展開となった。1-1の同点のまま迎えた64分、イリチェビッチは堂安律に代わってピッチに入った。監督陣は、彼を起用することでチームを再びリードに導くことを期待していた。

しかし、その戦略的な狙いはすぐに崩れた。イリチェビッチはパスやドリブルでミスを行い、チームのプレッシャーが高まった。その直後、SCパーダーボルンのリリアン・ブラシエがPKを奪うと、フランクフルトのエリアス・バウムが2枚目のイエローカードを受けた。これらの出来事により、チームは勝ち点1を目指す苦しい状況に陥った。

ディディ・ハーマンが評価した能力

解説者ディディ・ハーマンは、土曜日の放送でイリチェビッチの将来性について言及した。ハーマンは、この10代の選手がブンデスリーガで通用する片鱗を見せたと評価した。特に、2度目の出場となった今回の試合で、その能力の一端が明らかになったと述べた。

ハーマンの評価は、単なる年齢だけの記録を超えたものだった。イリチェビッチは、プロの試合の中で判断を迫られる場面を多く経験した。その中でミスが目立ったものの、それでも彼が持っている可能性を信じる根拠が得られたと解説した。

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試合終了間際の同点劇とアトゥボル

試合は終盤、激しい攻防が続いた。アイントラハト・フランクフルトは、リードを許す展開に置かれていたが、放棄はしなかった。アディショナルタイムに入ると、チームは最後のアタックで結果を出そうとした。

3分が経過した頃、先制点も挙げていたヨナタン・ブルカルトがヒールでゴールを決めた。このプレーにより、スコアは2-2の引き分けに終わった。珍しいことに、この同点ゴールのアシストを記録したのは、GKノア・アトゥボルだった。ゴールキーパーがアシストを記録するケースは稀であり、試合の緊迫した雰囲気を象徴する出来事となった。