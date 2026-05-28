アイリスオーヤマ、ソファ「うたたねフェザーソファ2.5人掛け/3人掛け」全国発売

アイリスオーヤマ株式会社は、ソファとして初めてポケットコイルとフェザーを組み合わせた「うたたねフェザーソファ2.5人掛け/3人掛け」を2026年6月1日より全国のホームセンターなどで順次発売します。

アイリスオーヤマ 株式会社は、 ソファ として初めて ポケットコイル と フェザー を組み合わせた「うたたね フェザー ソファ 2.5人掛け/3人掛け」を2026年6月1日より全国のホームセンターなどで順次発売します。

当社が実施したソファに関するアンケート調査では、利用者の約5割が休日に2時間以上をソファの上で過ごすと回答しています。 さらに同調査では、ソファで仮眠やうたたねをする人が約4割いる一方で、「腰や首が痛くなった」「体が痺れた」など、快適性に関する不満の声もあります。 今回発売する「うたたねフェザーソファ2.5人掛け/3人掛け」は、当社のソファとして初めて、ポケットコイルとフェザーを組み合わせることで、心地よいくつろぎ感を実現しています。

座面のポケットコイルは、高い体圧分散性により体をしっかり支え、ソファ表面に使用しているフェザーは、身体をやさしく包み込むような座り心地と寝心地を実現しています。 さらに、アームレストと座面の凹凸差を抑えることで頭や足を預けやすく、ソファで快適にくつろげます。 本製品は、座面の奥行きを2.5人掛けは約62㎝、3人掛けは約66㎝確保したゆとりのある設計に加えフラットな形状にすることで、座るだけでなく、横になってくつろぐこともできます。

さらに、可動式の背クッションとアームクッションを採用しているため、座る姿勢や使用シーンに合わせて柔軟に設置できます。 別売りのオットマンと合わせて使用することで、足を伸ばして快適に過ごせます





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アイリスオーヤマ ソファ うたたねフェザーソファ2.5人掛け/3人掛け ポケットコイル フェザー 全国発売

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

定本楓馬、35役・43000字の台本を演じ切った一人芝居の手ごたえ 自分を信じて生きる勇気を大切に | WEBザテレビジョン＼インタビュー🍋／ 定本楓馬、35役・43000字の台本を演じ切った一人芝居の手ごたえ 自分を信じて生きる勇気を大切に【撮りおろし11枚📸】 定本楓馬 仔狸綺譚 DMMTV 25次元的世界 25jts_dmmtv Fuma_Sadamoto

Read more »

GoogleがGemini 2.5 Pro／Flashを一般公開＆安価かつ最速の「Gemini 2.5 Flash-Lite」プレビュー版を新たにリリースGoogleがGemini 2.5のモデルファミリーを拡張し、Gemini 2.5 FlashとGemini 2.5 Proを一般公開しました。さらに、これまでで最も費用対効果が高く最速のGemini 2.5モデルとなる「Gemini 2.5 Flash-Lite」のプレビュー版も発表しました。

Read more »

「2.5次元の誘惑」リリサ・美花莉・ノノア・アリアがネグリジェ姿に！タイトーくじにフィギュア、タペストリーなど登場 (2025年12月14日)TVアニメ『2.5次元の誘惑（リリサ）』のタイトーくじが登場。「タイトーくじTVアニメ『2.5次元の誘惑』甘いお菓子の誘惑」が、全国のホビーショップ、書店などの対象店舗にて発売される。『2.5次元の誘...

Read more »

2.5次元グループ「すとぷり」らが東京ドームシティとコラボ！大型ライブフェス開催記念2.5次元グループ「すとぷり」らが東京ドームで開催する大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」を記念し、東京ドームシティアトラクションズとのコラボイベントが決定。2月3日から8日の期間中、コラボアトラクションチケット販売や、STPR所属グループの楽曲とオリジナルメッセージ、フォトパネル展示など、様々な企画が展開される。

Read more »

2.5次元アイドルSTPRファミリーフェス2026、東京ドームで開幕！2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属するSTPRのアーティストが出演する「STPR Family Festival!! 2026」が東京ドームで開幕。「すとぷり」をはじめ、「騎士X-Knight X-」、「AMPTAK×COLORS」、「めておら-Meteorites-」、「すにすて-SneakerStep」が出演。すにすてのゆたくんが公演への意気込みを語った。

Read more »

ゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』2.5周年公開生放送公式レポ【アニメイトタイムズ】アニメ『呪術廻戦』を元にした、作品初のスマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』。このたび、2026年5月16日に渋谷ヒカリエ ホールAにて開催された「呪術廻戦 ファントムパレード 公開生放送 ～2.5thアニバーサリーSP～」の公式レポートが到着！本イ...

Read more »