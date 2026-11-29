イモトアヤコらアイドル俳優軍と梅澤洋介率いる芸人軍が対決。ゴーストや2択クイズで瞬発力と知力を競う。復活チャンスもあり大盛り上がり。

アイドルと俳優からなる軍団と、芸人・タレントから構成されるバラエティ軍団が激突する特別番組が放送された。この企画は、参加者の瞬発力と知力を厳しく試す3つのゲーム形式で進行され、視聴者の注目を集めている。両軍を率いるリーダーは、それぞれ異なるジャンルからの選出で、戦略的な対立構図が築かれている。

アイドル俳優軍の陣容と戦術

アイドル俳優軍のリーダーを務めるのは、女性アイドルグループの中心的存在であるイモトアヤコである。彼女の配下には、俳優の白洲迅、男性アイドルグループAぇ! groupの末澤誠也、俳優の谷原章介、そしてHey! Say! JUMPの濵田崇裕が参加している。このメンバーは、ドラマや映画での演技力だけでなく、バラエティ番組でのトーク能力も高く評価されている。

Also read ゴムマリが出荷書類のAI自動点検事例を公開

特に谷原章介は、毎週日曜朝7時から放送されるニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』のメインキャスターとしても活躍しており、情報の正確さと迅速な判断力が求められる立場にある。この背景が、番組内での彼の役割やプレッシャーの大きさにも影響を与えていると考えられる。

芸人バラエティ軍の戦略と参加者

対する芸人バラエティ軍のリーダーは、お笑いタレントの梅澤洋介である。彼のチームには、芸人の香音、ぱーてぃーちゃんのスガちゃんが最高No.1ことすがちゃん、元サッカー選手の丸山桂里奈、女優の森香澄、そしてタレントのやす子が参戦している。彼らは長年の放送経験を持ち、即興での対応力や場の雰囲気を引っ張る力が強い。

Advertisement

梅澤率いるこの軍は、芸人特有のノリや知恵を駆使してゲームを有利に進めようとしている。特に丸山桂里奈はスポーツ選手としての身体能力と、芸人としてのメンタリティを併せ持ち、他のメンバーとは異なる視点でゲームに挑む可能性がある。

頭脳戦と反射神経を問う3つのゲーム

両軍が挑むゲームは、瞬発力や知力が試される3つの種目で構成されている。一つ目は「仲間はずれゴーストパニック」だ。迫りくるゴーストが持つ画像や文字の中から、仲間はずれや不要な文字を素早く見つけるゲームで、集中力と視認速度が問われる。

二つ目は「2択つなぎサバイバル」で、制限時間内にお題に沿った二択問題に答える形式である。三つ目は「2文字つなぎサバイバル」で、お題に沿って頭の2文字に続く言葉をテンポよく答えていく。これらのゲームでは、事前の作戦会議で決めた戦略が勝敗を分ける重要な要素となる。

難問クイズと脱落ラッシュの顛末

「2択つなぎサバイバル」の最初のお題は「隠されている芸人の名前の数字の小さい方はどちらか」であった。お題の意図がすぐには理解できず、参加者一同が困惑する場面もあった。しかし、梅澤に「（？）鳥・ダウ（？）、どちらの数字が小さいか」といった具体的な問題が出されると、参加者は納得の表情を見せた。

Advertisement

このゲームでは、芸人の名前にまつわる数字の大小を瞬時に判断する必要があり、迫りくるカウントが参加者を追いつめた。その結果、1周目が終わる前にアイドル俳優軍から3人が脱落してしまうという事態になった。残された濵田と末澤に対し、谷原は「2人は関西出身だから、芸人さんの名前に詳しいだろう」と追い打ちを掛けるような言葉を投げかけた。

復活チャンスと参加者の心理状態

後半戦では、両軍あわせて残り4人になった時点で、「櫻井CHANCE」ならぬ「復活CHANCE」が発動した。これは、櫻井翔が得意とする幅3センチメートルの隙間を「すき間スラッシュ」で切り抜ける挑戦であり、成功すると中に入ってしまった仲間の1人を復活させることができる仕組みだ。

初めて実物を見たイモトは、「すっごい狭いよ…」と驚きの声を上げた。また、これまで多くの番組に出演しているやす子もこのゲームは初めての挑戦であったため、緊張を隠せない様子だった。この復活チャンスが、ゲームの行方とチームの命運を大きく左右することになる。