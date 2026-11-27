あるアイドルグループは、公式HPおよびXを通じて、メンバーに対する待ち伏せ、つきまとい、誹謗中傷、および購入意思のない大量注文など、一部のファンによる迷惑行為が後を絶たないことを報告した。グループ側は既に警察へ相談し、悪質な行為に対しては法的措置を含む厳正な対応を取ると警告した上で、メンバーが安心して活動でき、ファンが楽しめる環境作りのために協力を呼びかけた。

同グループは9月30日に公式サイトで「 迷惑行為 に対する 法的措置 及び問題行動等の注意喚起」を掲載。

「誠に残念ながらごく一部の方々により、SNS等におきましてメンバーや関係者に対する誹謗中傷の投稿や憶測による情報発信などの行為をはじめ、メンバーの移動時やプライベートの外出先での待ち伏せやつきまとい等の行為、劇場ならびに出演イベント等における来場者同士のトラブルの発生、さらに、CD等の商品について購入意思がないと思われる大量注文や、注文後に代金の支払い又は商品の受け取りを拒否する行為など、多くの問題が確認されております」と指摘していた。

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今回、公式Xで「先日、公式HPにおきまして『迷惑行為に対する法的措置及び問題行動等の注意喚起』のご案内をさせていただきましたが、大変残念ながら、その後も特定の人物によるメンバーへの待ち伏せやつきまとい等の行為を確認しております」とし「これらの行為は既に警察へ報告し、相談の上対処を進めております」と対応状況を報告。