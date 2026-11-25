5人組男性アイドルグループパンダドラゴンは24日、KT Zepp横浜で開催されたオーディションファイナルで、サクラ、HOJIN、りおの3人を新メンバーとして迎えると発表した。2018年の結成以来、メンバー自らが新たな仲間を探す本企画では、福岡や韓国から参加した候補者ら9人が最終ステージに進み、ソロやユニットパフォーマンスを披露した。

5人組 男性アイドルグループ 、 パンダドラゴン が11月24日、KT Zepp横浜で「 パンダドラゴン 本気の仲間探し オーディション ファイナル」を開催し、ファイナリスト9人の中から、サクラ、HOJIN、りおの3人を 新メンバー に迎えることを発表した。

ファイナルでは候補者たちの最終審査が行われ、ソロ、ユニット、グループパフォーマンスを披露した。 福岡から挑戦したサクラは、ダンスと料理が好きな「ひたむき博多っ子」。 韓国から参加したHOJINは、韓国の視聴者参加型オーディション番組「BOYS PLANET」出演経験を持つ逸材だった。 りおはギターを弾く現役高校生で、ファイナリストに選ばれた際には、自身のXで「最後まで自分らしく全力で楽しみます」と意気込みをつづっていた。

Also read デル・テクノロジーズ、当会計年度第3四半期の業績を発表

今回のオーディションは、2018年にオーディションで結成されたパンダドラゴンが、メンバー自らで新たな仲間を探す企画。 今夏、メンバーが全国6都市に足を運んで応募者全員の歌とダンスを目の前で審査。 合宿審査を経て、9人が横浜の最終ステージにたどり着いていた。 結果発表後、グループ公式Xにも3人の名前が並んだ。

Advertisement

フォロワーからは新メンバー誕生を祝う声のほか「この半年間いつの間にかみんなを応援していました」と、最後までステージに立った9人に思いを寄せる声も届いていた。