アイティメディア・エーアイプラスがサイトリニューアル、読みやすさを重視した設計に改める

アイティメディア・エーアイプラスがサイトをリニューアルし、情報の視認性を向上させた。グループ分けや余白の調整、スマートフォン対応のUI改善などを行い、ユーザーの読みやすさを重視した設計に改めた。他のメディアサイトでも同様のリニューアルを順次実施する予定。

アイティメディア・エーアイプラス は、自身の サイトリニューアル を実施し、記事ページの階層構造に関するディレクトリ構成の見直しを行ったと発表した。 このリニューアルでは、読みやすい構成への変更をはじめ、URLやデザインの刷新も実施されたものの、サイトのドメイン自体は変更されていない。

今後、アイティメディアが運営する他のメディアについても、今回のデザイン仕様へのリニューアルを順次展開していく方針とされている。 これまでのサイトでは、情報量が多く、画面が雑然としてしまう課題が存在していた。 この課題を解決するため、リニューアルでは情報のグループ分け、余白の設計、見出しの整理などを行い、視認性の向上を図った。 デザイン面では、余分な装飾や過度なインタラクションを抑え、記事本文に集中できるよう改善された。

これにより、ユーザーは必要な情報を直感的に把握できるようになり、情報収集や長文の記事の閲覧もスムーズに行えるようになった。 さらに、スマートフォン利用の増加に合わせ、モバイル向けのUI改善も実施された。 表示情報の優先順位を見直し、小さな画面でも情報を把握しやすくすることで、スムーズに記事を読み進められるようになった。 また、記事やPRコンテンツなど、情報の種類ごとの見え方を整理し、コンテンツの識別性を高めた。

これにより、コンテンツの性質が明確になり、ユーザーは安心して閲覧できる環境が整備された。 今後の展開について、同様のリニューアルを他のメディアサイトでも実施する予定とされてい





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アイティメディア・エーアイプラス サイトリニューアル 読みやすさ UI改善 コンテンツ識別性

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