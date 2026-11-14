アイゼンコット氏、ネタニヤフ暫定首相のアラブ系議員への攻撃を非難

組閣指示を受けたガディ・アイゼンコット元参謀総長は、ベンヤミン・ネタニヤフ暫定首相のアラブ系議員への人種差別的発言を強く非難した。ラアムとジョイントリストの支持が組閣の鍵を握る中、政治対立が深刻化している。

イスラエルの組閣指示を受けた ガディ・アイゼンコット 元軍参謀総長は、11月13日、 ベンヤミン・ネタニヤフ 暫定首相に対し、アラブ系議員をイスラム組織 ハマス と結び付けて正当性を否定する動きを非難した。アイゼンコット氏は、この動きが少数派のアラブ系国民に対する人種差別的な攻撃をあおるものであると強く批判している。

組閣におけるアラブ系政党の影響力

10月27日に実施されたイスラエル総選挙では、定数120議席に対して比例代表制が採用された。この選挙結果において、アラブ系2政党であるラアム（統一アラブリスト）とジョイントリスト（共同リスト）が、合計で19議席を獲得した。この議席数は全議席の約6分の1に相当し、アイゼンコット氏による政権樹立の鍵を握る存在となっている。

Also read ヤンマーがLAND・SEA・CITYの技術をグローバル発信、CESイノベーションアワード受賞のROVなど出展

暫定首相と極右勢力の対立構造

ネタニヤフ氏とその周辺勢力は、2023年10月7日のイスラム組織ハマスによる前例のない攻撃以降、アラブ系政党の指導者らを繰り返し批判してきた。彼らは、アラブ系政党がイスラエルをユダヤ人国家として認めることを拒否しているとして、これらをテロ組織とみなす傾向にある。ネタニヤフ氏は今週、国会議員の宣誓式での演説で、アラブ系2政党の姿勢を嘆き、正当性を否定しようとする姿勢を明確にした。

極右勢力による議会内妨害行為

極右政党「ユダヤの力」を率いるイタマル・ベングビール暫定国家安全保障相も、宣誓式の中でジョイントリストを率いるユセフ・ジャバリーン氏に対しやじを飛ばした。ベングビール氏は、「彼は誰に忠誠を誓っているんだ？ ハマスか？」と問いかけ、議会内での対立を煽る行為を行った。この発言は、アラブ系議員への差別意識を助長するものとして大きな波紋を広げている。

Advertisement

アイゼンコット氏の明確な立場表明

アイゼンコット氏は、アラブ系政党に所属する議員らと意見を異にすることは正当だとし、その一部を強く批判することも同様であると認めつつも、アラブ系国民全体を中傷することは容認できないと断じた。彼は、ラアムのマンスール・アッバス党首が過去にイスラエルをユダヤ人国家として認めている事実を指摘し、ネタニヤフ氏らの指摘が事実と一致しないことを強調している。

連立政権参加への反対勢力の動向

一方、アイゼンコット氏の協力者の一人であるアビグドール・リーベルマン氏は、右派政党「わが家イスラエル」を率いている。リーベルマン氏は、アラブ系政党が連立政権に参加する場合、わが家イスラエルは連立から離脱すると表明した。この姿勢は、アラブ系政党の政治参加に対する極右勢力の強い抵抗を示すものであり、アイゼンコット氏による安定した政権樹立に向けた交渉を複雑なものにしている。今後の動向が注目されている。