アイゼンコット氏、ネタニヤフ政権打倒へ少数連立構築へ

アイゼンコット元参謀総長が組閣権を握り、アラブ系政党も含む連立を目指している。ネタニヤフ首相の退陣が決定的となった背景と新政権の課題を詳述する。

イスラエルの新政権形成において、中道政党「 ヤシャル 」の党首であり元イスラエル国防軍参謀総長のアヴィブ・ アイゼンコット 氏が組閣を任される見込みとなった。これにより、歴代首相で最長の在任記録を持つベンヤミン・ ネタニヤフ 首相の退陣がほぼ確実となった。 アイゼンコット 氏は6日、X（旧ツイッター）を通じて信任を失った首相が治安体制や法執行当局を動かし続ける現状は「1日たりとも継続させてはいけない危険な状況だ」と強調し、できるだけ早いうちに新政権を樹立させると表明した。

アイゼンコット氏の支持基盤と連立条件

アイゼンコット氏は、新議員67人の支持を得て組閣の主導権を握った。これはネタニヤフ氏を推薦した46人を大幅に上回る数字である。彼が率いるヤシャル、ベネット元首相とラピド前首相が結成した「ベヤハド（共に）」、リーベルマン元国防相の「わが家イスラエル」、ヤイール・ゴラン元副参謀総長の左派「民主党」というユダヤ系野党4党で合計48議席を獲得している。しかし、これに加え、アラブ系2党から19人の支持を取り付けることで過半数を確実なものとした。

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新政権構築におけるアイゼンコット氏の条件は明確だ。彼が各党に提示した政権入りの条件には、イスラエルをユダヤ人による民主的で自由、平等な国家として認めること、独立の精神を守ること、全国民に軍や国家、民間での奉仕を義務づけること、そしてイスラム組織ハマスをテロ組織と認定することが含まれる。この其中包括にはアラブ系政党の関与が不可欠となる。

超正統派の離反とネタニヤフ陣営の亀裂

連立協議において重要な転機となったのは、長年にわたりネタニヤフ氏を支持してきたユダヤ教超正統派の「ユダヤ教トーラ連合（UTJ）」の態度変化である。同党がネタニヤフ氏の推薦を見送ったことで、首相派内部の亀裂が露呈した。この動きは、ネタニヤフ氏の政治的基盤が脆弱化していることを示す決定的な要因となった。

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アイゼンコット氏は「挙国一致の緊急内閣」を組み、できるだけ早く発足させたい構えを示している。この目標達成に向けて、彼はアラブ系政党との協働を容認する方向で調整を進めている。一方で、ネタニヤフ氏は7日のビデオ声明で、アラブ系政党の協力で少数政権が樹立されれば、イスラエルは「絶対に存続できない」と警告し、極右や超正統派の政党を加えた挙国一致政権を樹立すべきだと訴えた。

リーベルマン氏の反対と代替案の提示

新政権の成立にとって最大の障害となり得るのが、元国防相のアビグドル・リーベルマン氏の存在だ。リーベルマン氏はアラブ系政党に依存する政権を強く否定している。彼は少数政権は短命に終わり、結局ネタニヤフ氏の復活につながるというのが同氏の見解である。この立場は、アイゼンコット氏がアラブ系議員19人の支持を基盤とする戦略と明確に対立する。

リーベルマン氏はこれに代わるルートとして、自身が長年拒否してきた超正統派政党の政権参加を認める姿勢を示している。同氏は超正統派のUTJと「シャス」を含む61議席による連立合意に向けて「最大限の努力」をすべきだと呼びかけた。その案では、アラブ系の「ジョイント・リスト（共同リスト）」と「ラアム」は除外するというものだが、同氏によれば、この連立が成立した場合、ネタニヤフ氏が率いる右派「リクード」から3～4人の離反議員を取り込める可能性もあると主張している。

新政権成立に向けた今後の展開と課題

アイゼンコット氏の前途は多難だが、彼はアラブ系政党を含む広範な支持基盤を前に進めようとしている。新政権が成立すれば、イスラエルの政治版图は大きく揺らぎ、伝統的な右派と超正統派の連立構造に終止符が打たれる可能性が高い。ただし、アラブ系政党との協業は国内で依然として大きな議論を呼んでおり、安定した政権運営にはさらなる調整が必要だ。

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現在、各党の間で具体的な閣僚ポストや政策合意の調整が行われている。アイゼンコット氏が提示した4項目の条件を、超正統派や極右勢力が受け入れるかどうかは、新政権の寿命を左右する鍵となる。市民の間では、治安悪化や政治的不安定への懸念が高まっているが、アイゼンコット陣営は早期の発足を約束し、混乱の収拾を図りたい考えだ。今後の数日間で、連立協議の行方が焦点となる。