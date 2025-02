アイスランドで建設中のデータセンター、ＱＲＴの成長物語

ヘッジファンド業界で急速に成長しているQRT。自前のデータセンター建設など、異色の戦略で注目を集めています。この記事では、QRTの立ち上げから成長の軌跡、そして将来に向けた展望を探ります。

灰色の空の下、冬の アイスランド の荒涼とした美しさの中に、建築現場がむき出しのまま広がっている。凍りついた大地から、視界の広がる範囲に木造の骨組みが伸び、ハイスペックの データセンター の誕生を告げている。4兆5000億ドル(約687兆円)規模の ヘッジファンド 業界で、自前の データセンター を建設するのは恐らく初めての試みだろう。 QRT は、市場の不整合を見つけ出しそこから利益を得る競争において優位に立つために、 データセンター を必要としている。同社は既に、この戦略から既存の ヘッジファンド のエリートたちが見劣りするほどの利益を上げている。しかし、 データセンター 建設は、 QRT を際立たせる唯一のものではない。

元クレディ・スイス・グループの同僚であるピエールイブ・モルラ氏とローラン・レーゼ氏が率いるQRTは、7年前に8億ドルの当初資金で独立したささやかな出発から、230億ドルの規模を誇る強力な企業へと静かに成長を遂げた。目標は300億ドルの資産規模だ。の推計によると、この市場で200億ドル以上の運用資産を誇るヘッジファンドは全体のわずか1%程度だ。やミレニアム・マネジメントのような大手が、圧倒的な規模を生かして新規参入組の前に立ちふさがっており、挑もうとする優秀な個人の多くがつまずいている。QRTは、不可能なように見える大手への挑戦が、可能かもしれないと思わせてくれる。 大手ヘッジファンドの多くが本拠を置くニューヨークには、同社のスタッフはいない。優秀な1人をもてはやす文化や安易な採用と解雇を避け、成果を皆で分け合っている。1400人の従業員のうち、元からのポートフォリオマネジャーは1割だけだ。大半は、グーグルやメタでも十分に通用する人材であり、複雑な市場問題の解決を目指す上で、チームワークが重視されている。 その高い収益と独特なアプローチにより、同社は25-30%に追加料金を加えた、目を疑うような手数料を請求する。異なる取引を行う多くのチームを擁する巨大な「マルチ戦略」ヘッジファンドの標準をもはるかに上回る。収益も群を抜いている。ただ、大手ライバル企業に比べ歴史は浅い。Note: *Firmwide assets; since launch returns are annualized and rounded to the whole percentage point.のレバレッジを含む総規制資産額は2023年末時点で投資家の現金総額の7.5倍だった。シタデルは約7.2倍。QRTは両社の少なくとも2倍だった。 QRTについて知る関係者は、急速な拡大には危険が伴うとし、いずれパフォーマンスが低下する可能性を指摘する。しかし創業者らについては「非常に好奇心旺盛で、思慮深く、一貫性があり、その姿勢は特に厳密だ」と、クレディ・スイスで両氏の上司だったボビー・ジェイン氏は高く評価する。 注目を集めるヘッジファンドの多くと同様に、QRTは「クオンツ」と呼ばれる、市場の動きを予測しようとする数学の天才たちに大きく依存している。異なるのは、技術に精通した若い才能を多数雇用している点だ。テクノロジーとデータに数億ドルを費やしており、昨年はIT(情報技術)スタッフ232人、研究員157人、トレーダー48人を採用した。 一貫性を追求するために、全てのクオンツチームは何年も前から進化を続ける同社のコアテクノロジーと戦略を採用している。同社に雇用されるのは至難の業だが、キャリアが短命で残酷な業界にあって、QRTは人材を大切にする。 70億ドルのマルチストラテジーファンド「キューブ(Qube)」は、コンピューターモデルを駆使して市場におけるリスク、価格、タイミングを評価し、大量の取引を行う。同ファンドは03年にソシエテ・ジェネラルでこの戦略を考案し、その後発展させた創業者2人にとって、主な収益源になっている。 同社の成長の背景には、投資家が小規模なヘッジファンド会社から資金を引き揚げ、マルチ戦略ファンドに資金を投じようとする動きがあった。大手がほとんどが需要に追いつけず新規資金の受け入れをほぼ停止したため、出資者は他の場所に資金を移さざるを得なくなり、QRTは大きな恩恵を受けた。 投資家がマルチ戦略ファンドを求めたタイミングが良かったことに加え、QRTはゼロからのスタートではなかったことも幸いした。同社は大規模な事業を運営し、歴史に残る取引スキャンダルを含む浮き沈みを経験した経営陣が率いる、確立されたモデルを持つ成熟した企業として、独自のスタートを切った。 QRTは、18年1月1日に、現在の最高リスク責任者(CRO)であるクリスティーナ・ウィルグレス氏や最高執行責任者(COO)のスチュアート・ブラウン氏を含む約100人の従業員とともに、マネジメントバイアウトの一環としてクレディ・スイスからスピンアウトした。 関係者によると、世界最大級の投資家が立ち上げを支援し、追加投資を行っているという。 BNPパリバの資本導入・コンサルティング部門グローバル責任者のマーリン・ナイドゥ氏によれば、これは非常に難しいことだ。「実際に成し遂げた人は何人いるだろうか。成し遂げられる可能性は低く、それゆえに成し遂げるのは素晴らしいことだ。現在の業界の強豪たちは、最も長くそれを続けてきた人々だ」と同氏は語った。





