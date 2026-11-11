アイスマン・エッツィの微生物叢が活動中 保存環境の見直し迫られる

5300年前のミイラ「アイスマン・エッツィ」体内で微生物が増殖する可能性が指摘された。南チロル考古学博物館は保存条件の見直しを迫られている。

5300年前に死亡した男性のミイラ「 アイスマン・エッツィ 」の体内および体表に生息する微生物が、単なる休眠状態ではなく増殖している可能性があることが明らかになった。イタリア・ ボルツァーノ にある 南チロル考古学博物館 とEurac Researchによる共同研究チームは、この発見が遺骸の保存管理方法に重大な影響を与えうると警告している。

微生物の動態生態系が発見される

学術誌「マイクロバイオーム」に掲載された今回の研究により、エッツィの遺体は複雑な「動的生態系」として機能している実態が浮き彫りとなった。科学者たちは、遺骸内外に存在する微生物のDNAを包括的に解析し、複数の真菌種がエッツィが死亡した寒冷な山岳環境と強く結びついていることを突き止めた。これらの真菌はおそらく生前のエッツィの体内に定着していたか、死後に周囲の環境から侵入し、そのまま凍結状態を保ったと考えられている。

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興味深いのは、これらの微生物が休眠状態にあっても本来持つ耐寒性によって生存能力を維持しており、数千年という時を経てなお再び活動する準備ができている点だ。著者らは、わずかな水分が存在するミイラ内部の微小な空間において、一部の微生物が「単なる休眠状態の遺物ではなく」、ゆっくりと増殖している可能性があると報告している。これは、太古の遺骸における微生物の寿命や活動性が従来考えられていたよりも長く、高いものである可能性を示唆している。

古代の生活様式と腸内細菌の関連性

本研究の上級著者であり、イタリア・ボルツァーノにあるミイラ研究所の所長であるフランク・マイクスナー氏は、CNNへの電子メールで以下のように述べている。「我々はエッツィの体内に保存されていた太古の腸内細菌を特定した。これらは今日の近代的かつ工業化された生活様式を送る人々の間では極めてまれだが、伝統的かつ非工業化的な生活様式を維持している人々の中では、今なお見つけることができる」と語った。

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エッツィが極寒のエッツタール・アルプスで息を引き取った際、人間の同行者はいなかったと科学者たちは仮説を立てている。しかし、エッツィは真の意味で一人ではなかった。生前の体内には何兆もの微生物が存在しており、死後もその多くが遺骸にとどまったからだ。その中には、エッツィが死亡した場所に由来する微生物も含まれていた。科学者たちにとって、エッツィの微生物叢（そう）は本人と同じくらい興味深い存在であり、エッツィの健康状態や太古の環境における微生物群の多様性についての重要な手掛かりを提供すると期待されている。

保管環境と微生物活性の矛盾

エッツィは1991年、オーストリアとイタリアの国境沿いでハイカーによって発見された。その後、遺骸はボルツァーノの南チロル考古学博物館に移送され、発掘当時の氷河内の環境とほぼ同様の条件で保管されてきた。具体的には、マイナス6度という低温と湿度99％という高湿度の冷蔵室で保存されており、この環境が長年にわたり遺骸と微生物を劣化や腐敗から守ってきた。

しかし最近、科学者たちはこの従来の保存戦略が本当に微生物の活動を完全に抑制できているのか疑問を抱くようになった。ある種の微生物は極めて低温の環境でも繁殖することが知られており、実際の研究結果もその可能性を示している。さらに、実際のミイラの取り扱い過程において、現代の細菌や真菌による汚染の可能性も浮上している。こうした外部からの汚染や内部の微生物活動は、エッツィが本来持っていた微生物の構成状況を一段と分かりにくくする要因となっている。

今後の保管基準と科学的意義

今回の研究は、保存された有機遺骸の扱いにおいて、微生物が問題を引き起こすことがある点を強調している。何千年もの間、氷河の氷と凍結した気温がエッツィを守ってきたが、現在はそのバランスが崩れつつある可能性が示唆されている。研究者らは、このような成長や活動性は、そうした遺骸を保管し、取り扱う上で考慮されるべきだと指摘している。

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エッツィの微生物叢を理解することは、古代人の健康状態や生活様式を知るだけでなく、微生物がどのように環境に適応し、長期間生存し続けてきたかを解明する上でも重要だ。南チロル考古学博物館は今後、微生物の動態をより正確に把握するための新たな保管基準や監視体制を整備する必要に迫られている。この発見は、単なる歴史的遺物の保存を超え、微生物生態学の新たな知見をもたらすものとして注目されている。