「フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦ＮＨＫ杯」（２７日、東京・京王アリーナ） アイスダンスのリズムダンスが行われた。“りかしん”こと紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組がトップバッターで登場し、自己ベストの６...

アイスダンス“りかしん”は自己ベスト６２・７１点紀平は笑顔でうなずく「ほっとしている。 成長した部分が現れた」トップバッターで登場アイスダンスのリズムダンスが行われた。

“りかしん”こと紀平梨花（鹿島）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組がトップバッターで登場し、自己ベストの６２・７１点だった。 紀平は「ひとつひとつ集中を切らさず滑れたので、ひとまずほっとしています。 こういった大きな大会で６０点を超えることができてうれしいです。 成長した部分が現れた。

Advertisement

明日は自信たっぷりの演技をしたいです」と笑顔でうなずいた。 続けて「またこのように大きな会場でグランプリシリーズに出場できてうれしい。 ここをスタートにもっと大きな大会に出場したい。 フリーダンスはもっと実力を最大限に出して、落ち着いて楽しく滑れたらいいなと思いますし、今日より良い自分が滑れたらと思います」と話した。