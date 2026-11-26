アイアン・メイデンがKアリーナ横浜で来日公演を開催。結成50周年記念ツアーはつるの剛士やマカロニえんぴつ田辺ら芸能界に感動を与え大成功に終わった。

英国を代表するカリスマ的ヘヴィメタルバンド、 アイアン・メイデン が11月24日および25日の2日間にわたり、 Kアリーナ横浜 で来日公演を開催した。これは結成50周年を記念したワールドツアー「RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026」の日本公演であり、圧巻のステージに対してファンや芸能界からの興奮冷めやらぬ報告が相次いでいる。

結成50周年の歴史的瞬間を横浜で体感

アイアン・メイデンは1975年にイギリス・ロンドンで結成され、2026年で結成50周年を迎えたヘヴィメタル界の生ける伝説である。総アルバム売上枚数は1億枚を超え、1970年代後半から80年代初頭の「NWOBHM」を牽引し、メタリカやスレイヤーら後世のバンドに多大な影響を与えてきた。

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現在、ツアーメンバーは6人で構成され、年齢は63歳から70歳、平均年齢は68.0歳となっている。創設者のベーシスト兼リーダー、スティーヴ・ハリスは御年70歳で、最年長としての重厚な存在感を放っている。半世紀にわたって最前線を走り続けるバンドの凄みは、年齢を重ねたことによる衰えではなく、むしろ深みを増した演奏技術とエネルギーとして表現されている。

世代を超えた芸能人の熱狂的な支持と感想

公演終了後、お笑いタレントのビビる大木は自身のSNSを更新し、公演への感激を率直に表現した。彼は「アイアン・メイデンを浴びてきました」と述べ、バンドの平均年齢が69歳頃であろうかと推測しつつ、創立50年という事実に「ゴイスーすぎです」と賛辞を送った。また、「やり続けるって本当に大変なこと」と、長期活動の厳しさと達成感を強調した。

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ビビる大木はさらに、「ジジィが演奏してジジィ＆ババァが声を張り上げる姿は美しかった」と、観客とバンドが一体となった空間の美しさを称賛した。現在のツアーメンバーの年齢分布（63歳から70歳）と創設者の70歳という事実背景下で、彼の「ジジィとして参加出来て幸せ」という言葉からは、世代を超えた共感が読み取れる。

バンドと同じ1975年生まれのタレント、つるの剛士もXを更新し、2年ぶりのアイアン・メイデン公演への絶賛を寄せた。つるの剛士は「音良すぎ、セトリエグすぎ、演出ヤバすぎ」と技術的なクオリティを高く評価し、「私が生まれた1975年から半世紀、未だ現役でこんなステージを魅せてくれるんだから感謝しかない」と語った。その後、会場周辺に飲み屋が少ないことへのユーモラスなぼやきや、ファンおなじみの掛け声「UP THE IRONS!!」で締めくくった。

さらに若い世代のロックミュージシャンも熱狂の渦に巻き込まれた。人気バンド、マカロニえんぴつのギタリストである田辺由明は「アイアン・メイデン、めちゃくちゃ最高だった…！！」と投稿し、世代を超えて支持されるバンドの底力と、現代のロック界におけるアイアン・メイデンの影響力を物語っている。

ドキュメンタリー映画公開と音楽的遗产

アイアン・メイデンの音楽性と演出は、リーダーであるスティーヴ・ハリス率いるトリプルのギターによる劇的な旋律と、ボーカリストであるブルース・ディッキンソンの圧倒的声量が真骨頂とされている。また、ゾンビ風マスコット「エディ」も象徴的な存在であり、大掛かりなステージ演出と相まって独特の世界観を構築している。

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この来日公演の成功を受けて、結成50周年記念ドキュメンタリー映画『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』の公開が予定されている。この映画はマルコム・ベンヴィル監督による106分間の作品で、2026年12月4日（金）より全国順次公開される。未公開映像や「エディ」の新作アニメに加え、ハビエル・バルデムやメタリカのラーズ・ウルリッヒらが出演し、バンドの半世紀の軌跡を映し出す。

11月24日と25日のKアリーナ横浜での2日間の公演は、大盛況のうちに終了した。結成50周年という節目を海外の主要ファンと共有し、その歴史的意義を再確認する形となった今回のツアーは、ヘヴィメタルというジャンルを超えた文化的イベントとしての確固たる地位を示すものとなった。今後のドキュメンタリー公開を通じて、より多くの層にその輝かしい歴史と現在が伝えられることが期待される。