TBSの人気ドラマ「VIVANT」のスピンオフ「『VIVANT－THE ORIGIN STORY－』ドラム編」が22日、地上波で初放送された。以下、ネタバレあ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今作はドラムの幼少期に迫ったアナザーストーリー。 ドラムの本名はもともと「マディ」で、「ドラム」は義兄の名前だった。 ドラムは再婚相手である義父ダビド（大谷亮平）の実子（連れ子）で、マディにとって血のつながらない義兄に当たる。

Xでは「え、じゃあ本ドラムは今どこに？ なぜマディはドラムに？ よくわからんまま終わったw」「マディがドラムになった理由も、喋れなくなった理由も分からずじまいか、、、」「結局大きくなったマディがドラムなのよね なぜ」「マディからドラムになった理由は追って、というワケでもなさそうだッ！ 」「最後まで観たけど……えっ、どういうこと？？？？？？？？？？？

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マディがドラムになった理由 ドラムが声を失った理由 本物のドラム達の行方 映画で描かれたりするのかな？ 」などと書き込まれていた。

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「VIVANT」で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきた、富栄ドラム演じるドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。 ドラムの過去を描いた、タイトル通り『VIVANT』の“始まり”の物語で、ドラムとマディの兄弟の絆などを描く。 オリジナルキャストとして、ドラムとマディの父親であるダビド役に大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役にドンデコルテ渡辺銀次が出演。 ほか、林原めぐみ、本間さえ、大谷育江、丸山礼、長田拓郎、呉城久美らがキャストに名を連ねる。 阿部も登場する。 主題歌は羊文学が担当している。