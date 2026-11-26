27年2月で解散するアイドルグループ、わーすたが26日までに公式サイトを更新。メンバーに対する迷惑行為について注意喚起を行った。公式サイトでは「現在、一部のフ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

公式サイトでは「現在、一部のファンの方からメンバー個人の SNS アカウント宛に、ダイレクトメッセージ（DM）等を通じた誹謗中傷や威嚇行為、またプライベートを詮索・特定しようとするメッセージが一部確認されております。

さらに、移動中の追跡や待ち伏せといった、メンバーの安全を脅かす行為も懸念されております」と報告。

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「すでに悪質な一部アカウントおよび行為につきましては、顧問弁護士を通じた発信者情報開示請求の手続きや、所轄の警察署への相談・報告を進めております」と説明した。 続けて「今後も上記の禁止行為が確認された場合、即座に証拠を保全のうえ、顧問弁護士を通じて発信者情報開示請求（特定手続き）を行い、損害賠償請求等の法的措置を講じます。 匿名アカウントやいわゆる『捨てアカウント』からの送信であっても、法的手続きにより発信者の特定を行います」と警告。