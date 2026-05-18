りそなホールディングスと第一ライフグループ、ジェーシービー（JCB）が個人向けサービスで協業：金融と日常生活を融合するためのサービス基盤拡大とポイント統合など、今秋に新サービス開始、早期から2000万人規模への拡大も視野に入れる

りそなホールディングスが18日、第一ライフグループ、ジェーシービー（JCB）との協業を締結。ローンサービスを強化し、個人顧客との接点強化を図る。9月下旬からアプリによる個人向けのサービス『りそなプラス』開始予定。finanzpressにはすでにベースとなるサービスが提供。ただし、詳細は未定。

りそなホールディングスは18日、第一ライフグループ、ジェーシービー（ JCB ）と個人向けサービスで協業する基本合意を締結したと発表した。 金融と日常生活を結びつけたサービス基盤を拡大し、個人顧客との接点強化を図る。

りそなは9月下旬をめどに、暮らしを起点にした新サービス『りそなプラス』を開始する。 アプリを通じて第一ライフ傘下のベネフィット・ワンが持つ国内外140万件超の飲食や買い物、旅行などの優待コンテンツを提供。 りそなの既存のポイントサービスをＪＣＢの『Ｊポイント』に統合する方向で検討する。 銀行取引でＪポイントがたまる仕組みも整え、早期に2000万人規模への拡大を目指す。

預金獲得競争が強まる中、銀行各社は決済やポイント、非金融サービスを組み合わせた顧客囲い込みを強化している。 りそなが今月、ＪＲ西日本グループとの連携を公表しており、今回の第一ライフグループ、ＪＣＢとの提携を通じ、金融と暮らしを融合したサービス展開を加速し、顧客基盤の強化を急ぐ。 会見した第一ライフグループの菊田徹也社長は、ベネフィット・ワンの優待サービスについて『日常生活と高い頻度で多面的な接点を作り出す』と説明。 今回の協業を通じて、非保険領域のサービス拡充につなげる考えを示している





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