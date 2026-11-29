フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（3

フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（34）組が29日、東京の紀伊国屋書店新宿店で夢と挑戦の軌跡を描いた絵本「りくりゅうものがたり ふたりのスケート、ひとつのゆめ」（世界文化社）のサイン本プレゼント会に出席した。

抽選で選ばれた100人の子供と触れ合いながら、本を手渡し。 囲み取材で絵本の読み聞かせについて三浦さんが「祖母が詩吟をやっているので、幼少期に音読の練習をやっていた。 自信はあります」と語ると、木原さんは「璃来ちゃんは読むことが上手なので、璃来ちゃんのを聞きたいかなって気持ちを持っています」とジョークめかし、婚約を公表した2人ならではの掛け合いを見せた。 五輪の金メダルからプロ転向、婚約発表など激動の1年を歩んだ2人。

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今年の漢字一文字を問われると、三浦さんは「信」、木原さんは「金」を選んだ。 三浦さんは「お互い、チームメート、コーチ、今まで支えてくださった方への信頼もそう。 練習を信じることも大切だった1年だった」と振り返り、木原さんも「あの金がなければ、たくさんの方々にペアを知っていただくことは難しかった」と語った。