フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルを獲得した三浦璃来さん（２４）、木原龍一さん（３４）が２４日、来年１月からスタートする初プロデュースのアイスショー「りくりゅうのありがとうツアー ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ 木下グループ」に向け...

フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルを獲得した三浦璃来さん（２４）、木原龍一さん（３４）が２４日、来年１月からスタートする初プロデュースのアイスショー「りくりゅうのありがとうツアー ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ 木下グループ」に向けて、大阪市内で合同取材会に出席。

全国約１０都市での開催を予定しており、第１弾は１月８～１０日に東和薬品ラクタブドーム（大阪府門真市）で行われる。 主な一問一答は以下の通り。 三浦「今回、日本全国に赴いて、直接感謝を伝えたいなと思って開催させてもらうことになった」 三浦「テントウムシは私たちにとってラッキーチャーム。２０２３年にけがしたときに気持ちが落ち込んでしまってうまくいかないことが多かったけど、胸元にテントウムシが付いてくれていてラッキーチャームだねって。 そこから（同一シーズンで主要国際大会をすべて制する）グランドスラムを取ることができて。

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家にテントウムシが来ると今年は大丈夫だという風になっていた」木原「大阪は本当にいつもどんなときも温かく声援を送ってくださる。 今回のツアーも来てくださった皆さまにそんなご声援をもらえるように頑張りたいと思っている」