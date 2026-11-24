２月のミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得し、８月に婚約を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが２４日、大阪市内で「りくりゅうありがとうツ

２月のミラノ・コルティナ冬季五輪の フィギュア スケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得し、８月に婚約を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが２４日、大阪市内で「りくりゅうありがとうツアー ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ 木下グループ」の合同取材会に登壇した。

今回のツアーはりくりゅう２人が自ら企画、制作に携わる。 開催となったきっかけについて三浦さんは「カナダを拠点に練習していたので日本で試合をする機会が１年に２回程度しかなかったが、今回は私たちが日本全国に赴いて直接感謝の気持ちを伝えたい」と話した。

Also read 海外SFC向け新作アクションRPG「Eternal Hunters: The Branford Legacy」がKickstarterで支援募集中。2人協力プレイに対応，日本語化も目標に

“感謝”を届けることをテーマとした初の大規模全国巡回アイスショー。 タイトルにも「ありがとう」の言葉が入る。 木原さんも「正直なところものすごい才能があったわけではないが、助けてくださる方々、応援してくださる方々の縁に恵まれていた選手だった。 そんな皆さまに『ありがとう』の気持ちを伝えたい」とツアーへの思いを明かした。

Advertisement

五輪サイズのリンクで演技を披露することもツアーの見どころとなる。４月に現役を引退した２人は開催へ向けて練習は週５日、現役時代と同じコンディションまで戻すことを目指す。 さらに衣装や曲など、細部にいたるまで自ら手がけるため三浦さんは「常にどうすればより良くなるか考えている。 頭から離れない」と口にした。