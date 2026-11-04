ららぽーとTOKYO-BAY北館II期建替え着工、2028年夏開業へ

三井不動産がららぽーとTOKYO-BAY北館II期の建築着工を発表。2028年夏の開業に向け店舗数を約200に拡大し、屋内スタジアム等新設備を導入し街づくりを加速させる。

三井不動産 株式会社は、千葉県 船橋市 にある商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 」の 北館建替え計画 において、二期工事の建築着工を正式に発表した。この計画は同施設の開業40周年を見据えた大規模なリニューアル事業の一環であり、二期エリアの開業を2028年夏に予定している。

このプロジェクトは、1981年4月に開業したららぽーとの一號店である本施設の老朽化対策と機能強化を目的としている。まず2023年1月に北館の一部を一時閉館し、続く2025年10月に一期エリアをグランドオープンさせた。今回着工する二期エリアは、この段階的な建替え計画における次の重要なステップとなる。

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店舗 expansionと屋内型スタジアム新設

二期エリアの再開業にあたり、店舗数は従来の約150店舗から約200店舗へと拡大する。これにより、ららぽーとTOKYO-BAY全体での店舗総数は約600店舗に達する見込みだ。特に二期エリアの中央部には、多様なスポーツおよびエンターテインメントイベントに対応可能な屋内型スタジアムコートを新たに設置する計画である。

また、施設中央部に位置する約350メートルの屋外空間「ハーバー通り」の拡幅も行われる。この通りは幅員を2倍に広げられ、人工芝生広場や遊具エリアが新設される。南館にあるかいだん広場を含むハーバー通り全体を整備することで、買い物を通じたより豊かな時間の提供を目指す。

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近隣施設との連携強化と街づくり

2025年10月に名称が「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY North Gate（ノースゲート）」に変更される北館新棟に加え、近隣施設とのシナジーも強化される。2023年11月に開業した「三井ショッピングパーク ららテラスTOKYO-BAY」や、2024年4月に竣工した大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」との連携を深める。

三井不動産は、これらの施設群を通じてスポーツやエンターテインメントの力を活用し、南船橋エリア全体の街づくりを加速させる方針だ。フラッグシップ物件としてさらなる魅力向上を図り、高感度のファッションや雑貨、食物販ゾーンなどを拡充し、多様なお買い物体験を提供していく。

ESG評価と地域コミュニティへの貢献

本建替え計画は環境社会への配慮を重視しており、「DBJ Green Building認証」において最高評価の★5を取得している。これは総合環境性能に加え、多様性やステークホルダーとの協業を評価したものだ。また、スマートフォンアプリ「はたLuck(R)」を活用した従業員の働きやすさ支援など、地域連携やサステナビリティへの取り組みも同時に推進されている。

三井不動産グループは2024年に策定した新グループ経営理念に基づき、産業競争力への貢献や環境との共生などのマテリアリティに注力している。2025年4月に策定された「＆ EARTH for Nature」宣言に基づき、緑や水、生態系を守り育む街づくりを推進し、未来の世代へ豊かな環境を引き継ぐことを目指している。