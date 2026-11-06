らぶカル10月おすすめBL新作『続・雄っぱい指名』10月9日より配信開始

ダウンロード販売サービス「らぶカル」で2026年10月9日より『続・雄っぱい指名』が配信開始。FKRfactoryの全作品対象セールも実施中。

ダウンロード販売サービス「 らぶカル 」は、2026年10月9日にサークル「FKRfactory」の新作コミック『 続・雄っぱい指名 』の配信を開始すると発表した。

本作の公開を記念し、同サークルが手掛ける全作品を対象とした特大セールが現在実施されている。この機会に過去のラインナップをチェックするファンも少なくない。

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新作『続・雄っぱい指名』の詳細情報

『続・雄っぱい指名』はサークル「FKRfactory」による最新作であり、2026年10月9日（金）より正式に配信が開始される。

販売価格は1,100円（税込）に設定されており、コストパフォーマンスの高い作品として注目を集めている。物語は男性向け出張サービスで出会った「クロ」というキャラクターを推す晴臣の視点で展開される。

晴臣はクロとの距離を縮めるため、デートコースを重ねながら関係を構築していく。当初は塩対応だったクロも、次第に晴臣へ心を開いていく様子が描かれる。

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晴臣はクロを指名してから数カ月ですっかり常連となり、さらに親密な関係になれることを期待している。作品ページおよびシロクロシリーズのリンクも提供されている。

佐藤警察官の苦悩を描く『籠絡』

もう一つの注目作品として、サークル「猫まんま」による『籠絡』が挙げられる。本作は警察組織と対立し、挫折を味わった警察官・佐藤の日常を描くストーリーである。

佐藤は謎の男から呼びかけられる夢に悩まされており、仕事ではストーカー被害を訴える女性への対応をめぐって周囲から厳しい責めを受ける日々を送っていた。

ストーカートラブルが実際の事件へと発展したことで、警察の不祥事としてメディアに取り上げられる可能性が高まる。佐藤の日常は大きな転機を迎えることになる。

やがて彼のもとに「知らないはず」の男が現れ、物語は新しい展開を見せる。オタク特有の深い妄想余地がある展開が魅力的な作品である。

「らぶカル」のサービス特性と魅力

「らぶカル」はTLや乙女向け、BL作品に特化したダウンロード販売サービスとして知られている。ユーザーは作品の中から特定のサークルやキャラクターを選ぶことができる。

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本作で紹介されている作品は、小出しにされた情報や描写を吟味し、頭の中で妄想を膨らませることに時間を割ける構成となっている。この点が多くのファンに支持される理由の一つである。

サークル「FKRfactory」の全作品を対象としたセールは、ファンにとって見逃せない機会となっている。新作の配信開始に合わせて、過去の作品もチェックしたいという声が上がっている。

今後の配信予定と今後の展開

今月のおすすめ作品として、『続・雄っぱい指名』と『籠絡』の二点が特設記事で特集されている。それぞれの作品ページへのアクセスも容易に提供されている。

『続・雄っぱい指名』では、晴臣とクロの関係性がどのように変化していくかが大きな看点である。クロとのイチャイチャが成功するのか、ファンは注目している。

『籠絡』では、佐藤の過去と現在の葛藤、そして新たな男との関係性が物語を動かす。警察官という立場と個人の感情の衝突が描かれる。

「らぶカル」では、こうした魅力的なBL作品を定期的に紹介しており、ユーザーは最新の配信情報を容易に入手できる。次の配信予定も楽しみである。