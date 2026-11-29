ユーチューバーのゆんとシルクロードが挙げた人前式挙式は盛り上がりをみせ、準備に約1年をかけたコンセプト披露宴では夢のテーマパークをテーマに非日常を演出。2人は出会いの経緯やプロポーズの思い出を明かし、現在の子供たちとの幸せな日常を語った。

人前式の挙式は2人が思った以上の盛り上がりとなった。 ゆんは「みんなフー！ フー！ で、まるでオリンピックのようでした」と形容。

シルクロードは「僕らが求めていた形だったので、披露宴も期待だなって」と胸を張った。

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「ゆんちゃんが妹ちゃんからブーケをもらっているのを見ていて、あの時、俺ちょっと涙出た」と告白した。 披露宴は、ユーチューバーらしくコンセプチュアルな会場を用意。 テーマは「夢のテーマパーク」。 ゆんは「迷い込んだ森で一筋の光がさすみたいな、ちょっと不思議な世界観だと思います」。