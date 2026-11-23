お笑いタレントのゆりやんレトリィバァさんが現地22日、ニューヨークのタイムズスクエアで開催されたたまごっちオープニングセレモニーに登場。愛着を示し、来場者の関心を集めた。

お笑いタレントの ゆりやんレトリィバァ さん（36）が、現地時間22日にアメリカ・ ニューヨーク の タイムズスクエア で行われた『Tamagotchi Times Square Spectacular』のオープニングセレモニーに登壇した。彼女はこの盛大なイベントで、場を和ませるユーモアあふれるコメントを披露し、観客を熱狂させた。

たまごっち愛を語るゆりやんレトリィバァの登壇

ゆりやんレトリィバァさんは、まめっちの着ぐるみ帽子をかぶり、イベント会場に現れた。彼女はイベントへの参加感想を問われると、長年のファンである思いを素直に語り出した。彼女の言葉は単なる挨拶にとどまらず、彼女の背景と現在の喜びが交錯するものであった。

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「たまごっちが子どもの頃から大好きで憧れていて」と明かし、その上で自身の出身地に関するジョークを飛ばした。彼女は「実は私、地元がNYCなので…奈良県吉野町」と笑いを取り、会場からの笑声を誘った。これは彼女の地元ネタとしての定番パターンであり、国際的な舞台でも通じるユーモアとして機能していた。

その後も、この機会への感謝の意を英語を交えて伝えた。「まさかここ憧れのNew York City Times Square 憧れのTamagotchiと一緒にお祝いに参加させていただけて、Thank you so much from the bottom of my heart!（心の底から本当にありがとうございます!）」と、感情を込めて発言した。この英語での感謝表明は、ニューヨークという土地柄にも適ったものであった。

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米国での活動と憧れの達成への感慨

ゆりやんレトリィバァさんは、自身のアメリカン・ドリームへの情熱についても語った。「アメリカに憧れて、アメリカでスーパースターになろうと思って（アメリカに）引っ越してきたんですけど」と振り返り、その目標の実現に向けた歩みを示唆した。ニューヨークという世界のエンターテインメントの中心地での活動は、彼女の夢の一部でもあった。

そして、その夢の延長線上にある今回のイベントへの参加について深感情を抱いている様子を見せた。「このような、世界のトップのタイムズスクエアでお祝い…」。言葉尻で感情が溢れ出し、一時的に言葉を詰まらせるほどであった。この瞬間は、彼女個人のキャリアと、グローバルブランドとのコラボレーションが融合した象徴的な出来事であった。

感動と尊敬の念に打ちひしがれた彼女は、その感情の捌け口としておなじみの変顔芸を披露した。このアクションは、深刻な感動を軽いユーモアへと変換する彼女の特技であり、イベントの雰囲気をさらに高めた。観客は、彼女の誠実な姿と、それを和ませるパフォーマンスの両方を楽しんだ。

グローバルイベントにおける日本のエンタメ

『Tamagotchi Times Square Spectacular』は、世界的に愛されるマスコットキャラクターをテーマとした大きな行事である。タイムズスクエアという世界的に有名な観光地・イベント会場で行われることは、そのブランドの国際的な影響力を示している。このような場での日本のタレントの登壇は、文化 crossed の交流としても注目に値する。

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ゆりやんレトリィバァさんのようなユニークなキャラクター性を持つエンタテイナーが、外国のイベントで活躍することは、日本のポップカルチャーの多様性を世界に発信する効果がある。彼女の英語での感謝と日本語のジョークが混在するスタイルは、国境を超えたコミュニケーションの新たな形を示唆している。

今回のイベントを通じて、ゆりやんレトリィバァさんは自身の愛するたまごっちと、憧れのニューヨークという二つの要素を同時に叶える経験をした。これは彼女にとって単なる仕事のひとつではなく、個人的な目標達成の瞬間でもあった。今後の彼女の米国での活動や、さらなるグローバルな活躍が期待される。

会場を盛り上げた彼女のコメントは、SNS上やメディアでも広く共有され、多くの人々に彼女の魅力とイベントの華やかさを伝えた。このような国際的なイベントへの参加は、彼女のキャリアにおいて新たな章を開くものとなるだろう。ファンにとっては、彼女の成長と活躍を間近で见证できる貴重な機会であった。