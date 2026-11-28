ペアのゆなすみ（長岡柚奈・森口澄士）が中国杯でフリー演技を完璧に滑り、ＧＰ自己最高得点の２位となり、初のＧＰファイナル進出を決めた。骨折の試練を乗り越え、２戦連続表彰台を達成した。

“ ゆなすみ”が初の ＧＰファイナル 進出決定！ フリーも圧巻演技でＧＰ自己最高２位 度重なる骨折乗り越え、２戦連続表彰台で決めたペアフリーが行われ、ＳＰ２位の“ ゆなすみ”こと長岡柚奈（２１）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝がともに今季ベストのフリー１２５・９１点、合計１９５・６９点でＧＰ自己最高の２位となり、 中国杯 の３位に続く、２戦連続表彰台で初の ＧＰファイナル 進出を決めた。

冒頭のトリプルツイストを華麗に決めると、３回転ループ－ダブルアクセルのコンビネーションジャンプ、続く３回転トーループも成功。 スロージャンプもなんとか着氷させた。 力強く豪快なリフト、デススパイラルでも魅せ、続くスロージャンプは着氷が乱れたが、最後まで躍動感溢れる滑りで観客を魅了した。 演技後、森口は小さくガッツポーズ。

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長岡も緊張した面持ちから少し笑みがこぼれた。 ＳＰでは冒頭の３回転ツイストを成功させ、続くサイドバイサイドの３回転ループも着氷。 スロージャンプでは長岡が手をつくミスが出たが、今季自己最高得点をマークした。 演技後、長岡は「前回の大会（３位だった中国杯）から６点近く更新できたのはすごくうれいいが、スロージャンプでしなくても良いミスをしてしまった。