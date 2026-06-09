やしろ優、寝起きすっぴんで5日間の手作り弁当を公開 冷凍活用の工夫に称賛の声

お笑いタレントのやしろ優さんが自身のYouTubeチャンネルで、幼稚園児の息子のための月曜から金曜までの手作り弁当を実践する動画を公開。作り置きや冷凍を駆使したアイデア満載の内容で、視聴者から愛情たっぷりと好評を得ている。

お笑いタレントの やしろ優 さん（38）が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画が話題を呼んでいます。 題して「 お弁当 月曜から金曜日の お弁当 作ってる様子でーす！ 寝起きすっぴんママちゃん、毎朝頑張ってるぜー！

」。 この動画では、幼稚園に通う息子さんのために、月曜から金曜までの5日間、手作り弁当を準備する様子をリアルに披露。 寝起きのすっぴん姿で台所に立つ姿は、多くの視聴者から共感と称賛を集めています。 やしろさんは、平日の朝、時間を有効に使うため、作り置きや冷凍保存を活用。

月曜日には、ひじきの煮物を作り、後日のおかず用に小分けして冷凍する場面も。 火曜日の弁当は、塩昆布とチーズの混ぜご飯、野菜の厚揚げ、しらす入り卵焼き、冷凍したひじき煮、前日のカオマンガイの残り鶏肉を詰めます。 水曜日は枝豆、塩昆布入り卵焼き、椎茸とゴボウの煮物、チーズ入りちくわ、ウインナーとふりかけご飯。 木曜日はカッパ巻きにしらすと梅ひじきのふりかけを入れ、カニカマ入り卵焼き、冷凍からあげ、冷凍ひじき、オレンジを添えました。

金曜日はのり弁スタイルで、焼き肉のたれ味のちくわ焼き、目玉焼き、ウインナー、唐揚げをのせ、ほうれん草とウインナーの炒め物、冷凍ひじき煮、オレンジを加えたバラエティ豊かな内容です。 動画のコメント欄には、すごいなあやごはんも毎回アレンジして彩り良くて美味しそう、冷凍食品が唐揚げだけなんて愛情たっぷりなお弁当で優しいママ、やさ丸くん幸せですねといった声が多数寄せられました。 やしろさんの手際の良さと工夫に、視聴者は感嘆。 特に、前日の残り物や冷凍食材を上手に組み合わせるアイデアに、子育て中のママから参考になるとの反響も。 やしろさんは、今後も家族の日常を楽しく発信していく予定とのことです





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