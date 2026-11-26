プレスリリース やきとりの扇屋「第22回 焼き師コンテスト 全国大会」を開催。効率化・人手不足の時代に“技術伝承”と“働きがい”を目指し、社員・準社員の垣根なく誰もが主役になれる舞台を創り出す

焼き加減やタレの絡み、提供スピードといった調理技術に加え、焼き台に立つ姿勢、お客様への目配り、清潔感など、プロの焼き師としての「立ち振る舞い」まで含めて厳格に審査します。 各店舗でベテランから若手へと受け継がれる「扇屋の基準」を改めて強化。

コンテストで磨き上げられた最高峰の技術を、日々の店舗営業を通じてお客様へお届けします。 外食業界全体が人手不足に直面し、自動調理機器の導入やオペレーションの簡略化が進む中、やきとりの扇屋は効率化が進むなかでも、やきとりの扇屋はあえて手間のかかる「炭火焼の価値」を信じこだわり続けてきました。 炭の配置、火力の見極め、団扇（うちわ）での風送りなど、あえて習得の難しい「炭火で一本ずつ焼き上げる」技術を誰もが身につけられる環境を整えることで、「自分にしかできない仕事がある」という誇りと自信が芽生え、技術を磨く喜びややりがいにつながっています。

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全国の舞台に立ったファイナリストたちを突き動かすのは、一本一本の焼鳥に対する深い愛情と探求心です。 現場の第一線で技を磨き続けられる背景には、店舗の仲間からの応援や、先輩が後輩へ技術を惜しみなく伝える「教える文化」が根付いていることがあります。22回という大会の歴史は、まさに世代や立場を超えた「技術伝承の連鎖」そのものです。 焼き師が炭火と向き合い、一本ずつ丁寧に焼き上げるライブ感と活気は、お客様への最大のおもてなしです。 コンテストという「晴れの舞台」があることで、どんな立場であっても情熱と努力次第で全国の頂点を目指せます。