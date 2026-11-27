Plaudの「Plaud Note Pro Flow Edition」は、極薄2.99mmのAIボイスレコーダーです。最大50時間の連続録音に対応するほか、文字起こしや資料作成まで可能。日々の業務を効率化する一品です。

Plaud Note Pro Flow Edition AIボイスレコーダー 文字起こし プロ仕様マイク データ自動転送 最大50時間録音 ブラック | 議事録まとめ、Plaud Agentが成果物作成、5m収音、通話/対面モード自動切替、112言語対応、Web会議対応、 マルチモーダル入力、ディスプレイ搭載、ICレコーダー、極薄2.99mm、専用ケース付属、Starterプラン300分付き Plaud Note Pro Flow Edition AIボイスレコーダー 文字起こし プロ仕様マイク データ自動転送 最大50時間録音 ブラック | 議事録まとめ、Plaud Agentが成果物作成、5m収音、通話/対面モード自動切替、112言語対応、Web会議対応、 マルチモーダル入力、ディスプレイ搭載、ICレコーダー、極薄2.99mm、専用ケース付属、Starterプラン300分付き Plaud Note Pro Flow Edition AIボイスレコーダー 文字起こし プロ仕様マイク データ自動転送 最大50時間録音 シルバー | 議事録まとめ、Plaud Agentが成果物作成、5m収音、通話/対面モード自動切替、112言語対応、Web会議対応、 マルチモーダル入力、ディスプレイ搭載、ICレコーダー、極薄2.99mm、専用ケース付属、Starterプラン300分付き 外出先での商談や打ち合わせ、取材などが多い人には、ウェアラブル型AIボイスレコーダー「Plaud NotePin S」もオススメです。

本体重量はわずか17.4g（マグネットピンを除く）。 マグネットピン、クリップ、ネックストラップ、リストバンドの4種類のアクセサリーが付属しており、シーンに合わせて装着方法を選べます。 物理ボタンの長押しで録音を開始できるほか、録音中の短押しで重要な発言をハイライトとして記録することも可能です。

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Plaud NotePin S AIボイスレコーダー 小型 自動文字起こし・要約 議事録 3m収音 20時間録音 ハイライト機能 対面録音 ブラック | 首かけ/腕時計/ピン/クリップ4種アクセサリー付属、ウェアラブルAIデバイス、MEMSマイク、物理ボタン搭載、要約テンプレート、話者識別、AIに質問、対応言語112種類以上、データ高速転送、仕事効率化AIツール、Web会議対応、アプリ連動、ボイスメモ【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応